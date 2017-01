„Vara aceasta vă împiedicaţi de mine pe litoral”

Interviu Matteo

„Vara aceasta vă împiedicați de mine pe litoral”

Ştire online publicată Luni, 12 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru că soarele promite turiștilor un bronz intens, organizatorii evenimentelor de pe litoral nu se lasă mai prejos și momesc oaspeții cu distracție maximă la concertele susținute de artiști autohtoni și nu numai. Matteo nu refuză nicio invitație și ajunge pe litoral ori de câte ori are ocazia. El a urcat pe scena de la Festivalul Berii și de la Zilele Orașului Năvodari și a încins atmosfera alături de DJ DOX. Înainte de a concerta, Matteo ne-a spus ce face vara asta pe litoral și ne-a vorbit puțin despre muzica reggae din România la ora actuală.- Ce planuri ai pentru vara aceasta la mare? - Vara asta mă bronzez, profit de soare și mănânc hamsii.- Toată vara vei avea concerte pe litoral sau îți vei lua și o vacanță? - Sper să pot să îmi iau o vacanță. În general, sunt cu trupa și venim la câte un concert și profităm câteva ore de soare. Vara aceasta vă împiedicați de mine pe litoral.- De-a lungul timpului ai abordat diverse stiluri de muzică, dar te-ai axat îndeosebi pe muzica reggae. Ce te-a atras la acest stil? - M-a atras vinilurile tatălui meu, singura sursă de muzică pe care o aveam în copilărie. Majoritatea vinilurilor erau cu artiști reggae. Asta este muzica cu care eu am crescut.- Cum caracterizezi dezvoltarea culturii reggae în România? - E o revenire a stilului reggae, ne aducem aminte de o vreme în care toate piesele aveau mici influențe reggae. Am revenit puțin, la un moment dat o să ne întoarcem iar la dance. Nu vorbim neapărat de cultură, pentru că oricât am încerca și am simula, nu puteam avea cultura pe care o au ei acolo.- Dacă ai renunța la el, ce alt stil crezi că ai putea aborda? - Nu există să renunț la el pentru că, din păcate, vocea nu îmi permite să cânt altceva și nici nu îmi doresc. Vocea mea, guturală, se potrivește și pe reggae și pe dance, drum and base, hip hop, așa cum am arătat în repetate rânduri.- Când ne pregătești noul album? - Albumul va ieși la un moment dat, sper din toată inima că anul acesta, dacă nu, maxim, în primăvara anului viitor.