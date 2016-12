Vânzările de autoturisme din România au scăzut cu 52%, în 2009

Vânzările totale de autoturisme în România au scăzut în 2009 cu 52%, la 130.193 unități, față de 270.889 unități vândute în 2008, a anunțat Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Potrivit reprezentanților instituției, anul 2010 va fi de asemenea un an de scădere. Lipsa fondurilor proprii și greutatea obținerii creditelor vor fi principalele cauze ale contractării pieței. Din totalul de autoturisme vândute anul trecut, 91.457 au fost unități de import, iar 38.736 au reprezentat mașini autohtone, marca Dacia. Acum doi ani, au fost vândute 188.954 de autoturisme de import și 81.945 autoturisme autohtone. După Dacia, care a avut cea mai mare cotă de piață (30%), producătorul auto Hyundai a vândut cele mai multe mașini în 2009 (cu 10.798 de unități vândute și o cotă de piață de 8,3%). Concernul multinațional este urmat de Volkswagen (cu 9.441 autoturisme vândute și o cotă de piață de 7,3%), Renault (cu 8.934 unități vândute și o cotă de piață de 6,9%), Skoda (cu 8.857 autoturisme vândute și o cotă de piață de 6,8%) și Ford (cu 8.780 unități vândute și cotă de piață de 6,7%). Totodată, în 2009, s-au mai vândut 16.678 vehicule co-merciale, în scădere cu 65,9% față de cele din 2008, când s-au vândut 48.875 vehicule comerciale. De asemenea, s-au mai vândut și 1.091 autobuze, mai puține cu 74,4% față de autobuzele vândute în anul anterior (4.259). Pentru 2010, reprezentanții APIA se așteaptă la noi scăderi pe piața auto. „Estimările pentru 2010 arată un total de 130.000 unități vândute, dintre care 115.000 autoturisme și o scădere de 12%, față de anul trecut. Aceasta din cauza lipsei de fonduri, plus puterea de cumpărare redusă a cetățenilor și companiilor pentru mijloace de transport”, a declarat vicepreședintele APIA, Brent Valmar, în cadrul unei conferințe de presă. Prețurile la autoturisme vor reveni la normal, ca urmare a reașezării pieței și a lichidării problemelor generate de existența stocurilor de la începutul lui 2009. „Reducerile de preț din anul trecut ne-au susținut lichidările de stoc. Dar fiecare mașină vândută în 2009 a generat pierderi, pentru că firmele au făcut reduceri. Unii mai nebuni au făcut reduceri la mașini chiar și cu până la 40%”, a mai precizat Brent Valmar. În plus, vicepreședintele APIA speră ca programul „Rabla” să demareze cât mai repede, pentru a putea ajuta piața auto.