Vânt bun pentru ediţia 105!

Vânt bun pentru ediția 105!

Organizatori, participanți, lucrători se străduiau, ieri, să aducă la zi ultimele pregătiri pentru sărbătoarea zilei Marinei. Acest eveniment cultural-artistic, sărbătorit de mai bine de un secol, astăzi a ajuns la cea de-a 105-a ediție. Și anul acesta serbarea trebuie să fie una de neuitat, pentru ca participanții, atât localnici, cât și turiști veniți din țară special pentru a vedea evenimentul, să rămână, ca în fiecare an, cu impresii de neuitat. Să aibă ce povesti celor rămași acasă și care vor putea urmări doar prin intermediul micului ecran spectacolul. Iar pentru ca manifestările programate în ziua de 15 august să iasă ca la carte, marinarii au făcut ieri ultimele pregătiri. Repetiția generală a început cu ridicarea pavilionului românesc, urmată de defilarea gărzii de onoare și mesaje transmise de către șefii categoriilor de forțe ale armatei. Aplicațiile au început pe mare, pe uscat, dar și în aer. 20 de nave, dar și elicoptere și MIG-uri s-au antrenat pentru spectacolul la care participă astăzi, străbătând valurile mării sau aerul. Și apropo de acesta din urmă, la repetițiile de luni s-a consemnat un incident mai puțin plăcut, datorat schimbării direcției vântului. Doi parașutiști au aterizat în altă parte decât locul precizat: unul în mare, fiind „pescuit” de o barcă de salvare, colegul său, atârnat de-un stâlp de iluminat public. Un ajun plin de evenimente Ziua de 14 august a debutat în forță, astfel că oamenii prezenți pe faleză și în portul militar au avut la ce să asiste și cu ce să își umple timpul, pe alocuri noros, nu tocmai bun de plajă. De dimineață, pe faleza Cazinoului din Constanța un sobor de preoți în frunte cu Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului au ținut o slujbă de pomenire în memoria celor care au servit marea și au căzut la datorie. Cei care și-au amintit de soții, prietenii, cunoștințele în uniforma marinărească care au plătit tribut mării, dar și simpli cetățeni au depus coroane de flori la Monumentul Crucea Marinarilor. Pentru ca marinarii care vor defila să nu fie încurcați, au fost demontate și băncile de pe faleză din fața Comandamentului Flotei. De asemenea, a fost montată scena pe care se vor ține cuvântările și pe care vor evolua artiștii, precum și jilțul pe care va sta Zeul Neptun. Ca în fiecare an, oaspeți de seamă la Constanța Pe lângă mult-așteptatul Neptun, la serbările Marinei vor sosi și alți oaspeți. Au fost amenajate pavilioanele în care vor sta invitații principali, cap de listă fiind șeful statului, Traian Băsescu, care și-a confirmat, ieri, prezența la eveniment. Și americanii au venit la mare cu ocazia Zilei Marinei. O delegație de la bordul distrugătorului „USS Forrest Sherman” a sosit, la începutul săptămânii, la Constanța. 