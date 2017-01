Vama Veche - o destinaţie cu tradiţie boemă

Vama Veche - o destinație cu tradiție boemă

Ştire online publicată Miercuri, 01 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Când auzi Vama Veche te gândești dacă nu la trupă, atunci sigur la zgomotul chitarelor în timpul concertului de rock, la aclamațiile fanilor genului, la agitarea pletelor în ritmul muzicii, fie la liniștea de pe plajă și la oamenii care vin aici pentru a-și instala cortul și a se simți mai liberi. Vama este, însă, puțin din toate și fiecare om care îi calcă pământul are câte o poveste, câte o impresie de împărtășit despre acest loc. Poți să îți faci o imagine din spusele altora, dar pentru a-ți crea o impresie este bine să poposești măcar în trecere pe aceste meleaguri sud-dobrogene. Instinctul îi poartă pe turiști spre Vamă Vama Veche a rămas o stațiune vestită pentru libertatea sa, pentru faptul că aici oamenii pot dansa și pot dormi liberi pe plajă toată noaptea. Astăzi însă, numărul turiștilor care vin cu cortul în vamă s-a micșorat, iar motivul principal este acela că libertatea a căpătat și alte conotații, ajungându-se să se fure „ca în codru”. „Eu sunt din București și vin în fiecare vară aici. În ultimii doi ani am renunțat să mai vin cu cortul, pentru că mi s-a furat telefonul mobil și o pereche de papuci. Dar mi-am reluat obiceiul și am venit, de data aceasta, cu prietenul meu cu cortul, iar acum o să fim mult mai atenți și sper să nu am din nou ghinionul să mi se fure ceva“, a spus Ana-Maria, o tânără de 24 de ani din București. Cei mai mulți turiști, tineri sau trecuți de prima tinerețe, vin aici pentru a urma o tradiție, pentru că așa s-au învățat și a devenit o obișnuință. Chiar dacă stau în cort, în gazdă, la pensiune sau vilă, toți sunt mulțumiți că se află într-un loc pe placul lor. „Eu vin aici de mic și revin în fiecare an cu plăcere. A devenit un instinct, parcă nu mai vreau să încerc altceva. Este foarte bine aici“, a afirmat Ionuț, din Buzău. „Ne place muzica de aici, atmosfera, în general totul. Seara sunt concerte pe plajă, iar dacă nu cântă nici o formație live alegem o terasă unde servim ceva și ascultăm muzică frumoasă“, a spus un turist din București. Tinerii constănțeni caută rock-ul prin vamă În renumitul sat din apropierea graniței cu Bulgaria nu vin doar turiști din țară sau străini. Aici poposesc și constănțenii sătui de zgomotul manelelor și de agitația din Constanța și din stațiunea Mamaia. Mulți tineri revin în Vamă cu plăcere ori de câte ori au ocazia. „În Constanța nu ai unde să asculți muzică rock. Era o rockotecă și s-a desființat, iar acum nu există nici un club de gen. Cât este vară, preferăm în week-end să ne strângem câțiva prieteni, să punem cu toții bani și să venim în Vamă, să ne simțim în largul nostru și să ascultăm muzică bună“, ne-a declarat Cătălin, un tânăr de 21 de ani din Constanța. Și, într-adevăr, tinerii pasionați de rock au aici muzică pe gustul lor. Serile trecute, au cântat formații cunoscute, precum Zob, Timpuri noi, Țapinarii, Luna amară, Iris, iar Țapinarii au revenit să cânte și miercuri seara la o terasă. Constănțenii care vin des în Vamă și-au făcut cunoștințe din țară, astfel că în acest sătuc s-a format o mare familie a rock-ului. Deși, la o primă vedere, cerceii din nas, părul lung și parcă nearanjat în mod intenționat te determină să îi ocolești pe acești fani ai rock-ului, ei nu sunt oameni care caută scandaluri, ci caută doar liniștea și locul în care se pot simți în largul lor sau își pot îndeplini dorința: să asculte muzica preferată și să danseze în ritmul ei. Relaxare prin lectură Foarte mulți turiști care vin la mare înțeleg prin distracție muzică bună și cât mai multă, dans, ieșiri la terase, bronz și scăldat în mare. În timpul în care stau la soare să se bronzeze, oamenii preferă să doarmă, să stea și să mediteze, să converseze cu cei din jur sau să citească. Deși este vacanță, unii turiști nu re-nunță la pasiunea de a citi, fapt dovedit de încasările din comerțul cu cărți de la taraba din Vama Veche. Cele mai multe tilturi vândute sunt din domeniul beletris-ticii. „Până la ora 12, am vândut zece cărți, dar, în general, se vând cam 50 pe zi. Lumea cumpără literatură ca să citească pe plajă, iar cei care au copii achizițio-nează cărți de povești sau benzi desenate”, ne-a declarat un vânzător de la taraba din sat. Deși pare ciudat, discurile audio nu se vând așa de bine precum cărțile. La cd-uri, media de vânzare este de șapte pe zi. Chiar dacă telefoanele mobile asigură o comunicare rapidă și eficientă cu cei apropiați și cunoștințele rămase acasă, nu s-a pierdut obiceiul de a trimite o vedere cu un salut de la Marea Neagră. La mare căutare sunt în special vederile mai ieftine, la 1 leu, care ilustrează peisa-je din Vama Veche și din alte stațiuni ale litoralului românesc, a căror vânzare trece uneori de suta de bucăți. „Sunt turiști care cer și câte 10-20 de vederi să trimită multor cunoștințe din țară“, a mai spus vânzătorul. Ocolul Europei pe bicicletă Prin Vama Veche în-tâlnești oameni veniți de departe, cu familiile, cu prietenii, cu colegii, sosiți cu trenul, cu mașina, dar și cu ... bicicleta. V-ați întrebat vreodată cum e să traversezi state întregi doar cu o bicicletă? Probabil mulți dintre noi nu știm nici să mergem pe acest vehicul, cu atât mai puțin să facem acest lucru zi și noapte. Răspunsul la întrebare îl dau doi cetățeni lituanieni, aflați în trecere cu bicicleta prin Vama Veche. „Pentru noi a devenit o plăcere și o obișnuință, suntem de mult timp plecați din țara noastră“, a spus unul dintre ei. Johanes Clarkus și Deividas Jawkawskas sunt doi străini care au început un fel de ocol al Europei în urmă cu 40 de săptămâni, pornind din țara de origine - Lituania, și conti-nuând cu Polonia, Slovacia, Ucraina, Ungaria, România și urmând să se îndrepte în con-tinuare spre Bulgaria. Tot turul i-a costat până acum 3.000 de dolari, dar în acești bani nu este inclusă cazarea, deoarece drumeții dorm într-un cort pe care noaptea îl desfac, iar dimineața, când își continuă drumul, îl strâng și îl transportă pe vehiculele pe două roți. „Pe această bicicletă avem și casa, și mâncarea, și câteva haine“, a spus Johanes. În ceea ce privește impresia despre țara noastră, Deividas a afirmat că „este fascinantă, românii sunt oameni primitori, iar litoralul este frumos”. Daniela IVANCIUCând auzi Vama Veche te gândești dacă nu la trupă, atunci sigur la zgomotul chitarelor în timpul concertului de rock, la aclamațiile fanilor genului, la agitarea pletelor în ritmul muzicii, fie la liniștea de pe plajă și la oamenii care vin aici pentru a-și instala cortul și a se simți mai liberi. Vama este, însă, puțin din toate și fiecare om care îi calcă pământul are câte o poveste, câte o impresie de împărtășit despre acest loc. Poți să îți faci o imagine din spusele altora, dar pentru a-ți crea o impresie este bine să poposești măcar în trecere pe aceste meleaguri sud-dobrogene. Instinctul îi poartă pe turiști spre Vamă Vama Veche a rămas o stațiune vestită pentru libertatea sa, pentru faptul că aici oamenii pot dansa și pot dormi liberi pe plajă toată noaptea. Astăzi însă, numărul turiștilor care vin cu cortul în vamă s-a micșorat, iar motivul principal este acela că libertatea a căpătat și alte conotații, ajungându-se să se fure „ca în codru”. „Eu sunt din București și vin în fiecare vară aici. În ultimii doi ani am renunțat să mai vin cu cortul, pentru că mi s-a furat telefonul mobil și o pereche de papuci. Dar mi-am reluat obiceiul și am venit, de data aceasta, cu prietenul meu cu cortul, iar acum o să fim mult mai atenți și sper să nu am din nou ghinionul să mi se fure ceva“, a spus Ana-Maria, o tânără de 24 de ani din București. Cei mai mulți turiști, tineri sau trecuți de prima tinerețe, vin aici pentru a urma o tradiție, pentru că așa s-au învățat și a devenit o obișnuință. Chiar dacă stau în cort, în gazdă, la pensiune sau vilă, toți sunt mulțumiți că se află într-un loc pe placul lor. „Eu vin aici de mic și revin în fiecare an cu plăcere. A devenit un instinct, parcă nu mai vreau să încerc altceva. Este foarte bine aici“, a afirmat Ionuț, din Buzău. „Ne place muzica de aici, atmosfera, în general totul. Seara sunt concerte pe plajă, iar dacă nu cântă nici o formație live alegem o terasă unde servim ceva și ascultăm muzică frumoasă“, a spus un turist din București. Tinerii constănțeni caută rock-ul prin vamă În renumitul sat din apropierea graniței cu Bulgaria nu vin doar turiști din țară sau străini. Aici poposesc și constănțenii sătui de zgomotul manelelor și de agitația din Constanța și din stațiunea Mamaia. Mulți tineri revin în Vamă cu plăcere ori de câte ori au ocazia. „În Constanța nu ai unde să asculți muzică rock. Era o rockotecă și s-a desființat, iar acum nu există nici un club de gen. Cât este vară, preferăm în week-end să ne strângem câțiva prieteni, să punem cu toții bani și să venim în Vamă, să ne simțim în largul nostru și să ascultăm muzică bună“, ne-a declarat Cătălin, un tânăr de 21 de ani din Constanța. Și, într-adevăr, tinerii pasionați de rock au aici muzică pe gustul lor. Serile trecute, au cântat formații cunoscute, precum Zob, Timpuri noi, Țapinarii, Luna amară, Iris, iar Țapinarii au revenit să cânte și miercuri seara la o terasă. Constănțenii care vin des în Vamă și-au făcut cunoștințe din țară, astfel că în acest sătuc s-a format o mare familie a rock-ului. Deși, la o primă vedere, cerceii din nas, părul lung și parcă nearanjat în mod intenționat te determină să îi ocolești pe acești fani ai rock-ului, ei nu sunt oameni care caută scandaluri, ci caută doar liniștea și locul în care se pot simți în largul lor sau își pot îndeplini dorința: să asculte muzica preferată și să danseze în ritmul ei. Relaxare prin lectură Foarte mulți turiști care vin la mare înțeleg prin distracție muzică bună și cât mai multă, dans, ieșiri la terase, bronz și scăldat în mare. În timpul în care stau la soare să se bronzeze, oamenii preferă să doarmă, să stea și să mediteze, să converseze cu cei din jur sau să citească. Deși este vacanță, unii turiști nu re-nunță la pasiunea de a citi, fapt dovedit de încasările din comerțul cu cărți de la taraba din Vama Veche. Cele mai multe tilturi vândute sunt din domeniul beletris-ticii. „Până la ora 12, am vândut zece cărți, dar, în general, se vând cam 50 pe zi. Lumea cumpără literatură ca să citească pe plajă, iar cei care au copii achizițio-nează cărți de povești sau benzi desenate”, ne-a declarat un vânzător de la taraba din sat. Deși pare ciudat, discurile audio nu se vând așa de bine precum cărțile. La cd-uri, media de vânzare este de șapte pe zi. Chiar dacă telefoanele mobile asigură o comunicare rapidă și eficientă cu cei apropiați și cunoștințele rămase acasă, nu s-a pierdut obiceiul de a trimite o vedere cu un salut de la Marea Neagră. La mare căutare sunt în special vederile mai ieftine, la 1 leu, care ilustrează peisa-je din Vama Veche și din alte stațiuni ale litoralului românesc, a căror vânzare trece uneori de suta de bucăți. „Sunt turiști care cer și câte 10-20 de vederi să trimită multor cunoștințe din țară“, a mai spus vânzătorul. Ocolul Europei pe bicicletă Prin Vama Veche în-tâlnești oameni veniți de departe, cu familiile, cu prietenii, cu colegii, sosiți cu trenul, cu mașina, dar și cu ... bicicleta. V-ați întrebat vreodată cum e să traversezi state întregi doar cu o bicicletă? Probabil mulți dintre noi nu știm nici să mergem pe acest vehicul, cu atât mai puțin să facem acest lucru zi și noapte. Răspunsul la întrebare îl dau doi cetățeni lituanieni, aflați în trecere cu bicicleta prin Vama Veche. „Pentru noi a devenit o plăcere și o obișnuință, suntem de mult timp plecați din țara noastră“, a spus unul dintre ei. Johanes Clarkus și Deividas Jawkawskas sunt doi străini care au început un fel de ocol al Europei în urmă cu 40 de săptămâni, pornind din țara de origine - Lituania, și conti-nuând cu Polonia, Slovacia, Ucraina, Ungaria, România și urmând să se îndrepte în con-tinuare spre Bulgaria. Tot turul i-a costat până acum 3.000 de dolari, dar în acești bani nu este inclusă cazarea, deoarece drumeții dorm într-un cort pe care noaptea îl desfac, iar dimineața, când își continuă drumul, îl strâng și îl transportă pe vehiculele pe două roți. „Pe această bicicletă avem și casa, și mâncarea, și câteva haine“, a spus Johanes. În ceea ce privește impresia despre țara noastră, Deividas a afirmat că „este fascinantă, românii sunt oameni primitori, iar litoralul este frumos”. Daniela IVANCIU