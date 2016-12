Vama Veche, gazda celui mai mare workshop de fotografie din România

Cea de-a doua ediție a workshopului de fotografie „Vama sub lumini de Oscar“, ce se bucură de peste 100 de participanți, continuă până la sfârșitul săptămânii în Vama Veche, la Bibi Bistro.În primele patru zile, cei înscriși au putut participa la cursuri de teorie și secțiuni practice din domeniul fotografiei de noapte, street photography, car photography și fotografie de produs.Programul zilnic cuprin-de cursuri teoretice sus-ținute de diverși lectori și fotografi, nume cunoscute celor apropiați acestui domeniu (Cristian Cribășan, Vlad Eftenie, Dan Beșliu, Cosmin Someșan, Cătălin Săvulescu și Radu Carnaru), sesiuni de practică, proiecții de fotografie și vernisaje ale unor fotografi talentați din România.De asemenea, la finalul zilei, fotografiile făcute în cadrul cursului sunt analizate și comentate, iar ce-le mai bune sunt premiate.Până la finalul workshop-ului (sâmbătă, 27 august), cursanții pot participa la cursuri de nud, fashion și proiecte fotografice.„Vama sub lumini de Oscar” face parte din festivalul Stufstock - music, arts and freedom festival.