Festivalul Internațional al Producătorilor de Film Independenți – IPIFF 2007

Valoarea scurt metrajului

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În ultimul moment, în componența juriului de la secțiunea scurt metraj a intervenit o modificare, locul actorului Ion Besoiu fiind luat de mai tânărul Cristian Șofron, figură cunoscută nouă mai ales din legendara peliculă „Toate pânzele sus”. „După cum bine știm, scurt metrajul este un gen destul de ciudat. Iar în România nu are o foarte mare priză la public și de aceea sperăm ca prin aceste festivaluri lumea să prindă gust. Personal, aștept o afirmare a unor tineri artiști și o confirmare a altora. Unii dintre cei care participă astăzi la această secțiune îmi doresc din suflet să devină în curând regizori importanți de lung metraj. Este o secțiune deschisă publicului larg, în măsura în care există interes pentru acest gen. Juriul trebuie să-și spună părerea în cunoștință de cauză. Desigur, va trebui să ținem cont de cuvântul VALOARE, care nu poate fi denumit exact, și va trebui să spunem care dintre aceste filme are valoare, luând în calcul întreaga realizare. Tocmai pentru că sunt filme comprimate într-un timp foarte scurt și trebuie să spună foarte multe, cu niște mijloace extrem de vizuale și de pătrunzătoare. Deci, toate acestea trebuie să fie într-un tot, care să dea consistență filmului de scurt metraj”.În ultimul moment, în componența juriului de la secțiunea scurt metraj a intervenit o modificare, locul actorului Ion Besoiu fiind luat de mai tânărul Cristian Șofron, figură cunoscută nouă mai ales din legendara peliculă „Toate pânzele sus”. „După cum bine știm, scurt metrajul este un gen destul de ciudat. Iar în România nu are o foarte mare priză la public și de aceea sperăm ca prin aceste festivaluri lumea să prindă gust. Personal, aștept o afirmare a unor tineri artiști și o confirmare a altora. Unii dintre cei care participă astăzi la această secțiune îmi doresc din suflet să devină în curând regizori importanți de lung metraj. Este o secțiune deschisă publicului larg, în măsura în care există interes pentru acest gen. Juriul trebuie să-și spună părerea în cunoștință de cauză. Desigur, va trebui să ținem cont de cuvântul VALOARE, care nu poate fi denumit exact, și va trebui să spunem care dintre aceste filme are valoare, luând în calcul întreaga realizare. Tocmai pentru că sunt filme comprimate într-un timp foarte scurt și trebuie să spună foarte multe, cu niște mijloace extrem de vizuale și de pătrunzătoare. Deci, toate acestea trebuie să fie într-un tot, care să dea consistență filmului de scurt metraj”.