Valoarea banilor, lecţie utilă pentru copii

Valoarea banilor, lecție utilă pentru copii

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

S-a împământenit obiceiul ca rudele care vin în vizită să îi dea copilului, pe lângă o ciocolată sau alte dulciuri, și diverse sume de bani. De asemenea, micuțul merge la piață și vede cum în schimbul banilor pe care îi oferă mama sau tata, primește jucăria care îi place. În consecință, va începe să ceară tot mai multe produse, așteptându-se ca părinții să deschidă portofelul și să scoată banii. Specialiștii spun că părinții trebuie să ia atitudine de timpuriu pentru ca micuții să înțeleagă valoarea banilor, schimbul bani - produse și ce presupune el. În primul rând, trebuie să recunoașteți că banul are o valoare educativă. Este un simbol care ascunde semnificații matematice, relaționare și de recunoaștere a unor valori. Copilul „înmagazinează” de mic informații despre bani, însă are nevoie de ajutor pentru a putea să le structureze. În piață, el vede că mama și tata au bani, dar nu știe ce trebuie să facă ei pentru a-i obține și nici nu știe cât valorează fiecare bun. Pentru a-i permite copilului să aibă o atitudine responsabilă în raport cu banii, trebuie să îi dați ocazia să-i gestioneze, să economisească, să aleagă pe ce îi cheltuiește și mai ales să înțeleagă că pierde și jucăria dorită, dar și banii, dacă face alegeri greșite. Pușculița - porcușorul de ceramică sau plastic, sticla cu monede - are rolul ei. Copilul va înțelege că are economiile lui, pe care le poate cheltui cum crede de cuviință și capătă, astfel, un sentiment de autonomie. Drept pentru care, este bine să-i acordați micuțului, săptămânal, un mic buget, pentru cheltuielile lui. Suma nu trebuie să fie mare, ci suficientă pentru a putea să-și cumpere un caiet, un creion sau un suc. Psihologii spun că suma trebuie stabilită în funcție de venitul și cheltuielile familiei și de vârsta copilului. Atunci când vă hotărâți să-i dați bani de buzunar celui mic, este util să poată înțelege de unde vin bancnotele. Așa că spuneți-i de salariu și de ce trebuie să „acoperiți” din el: mâncare, transport, haine etc. Mulți părinți se feresc să facă astfel de calcule în prezența copiilor pe motiv că sunt „probleme de oameni mari”. Doar așa, însă, va învăța prichindelul valoarea banilor.