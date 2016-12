Tehnologia vOICe vine în ajutorul nevăzătorilor

Văd sunete! Sau aud imagini?

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

O tehnologie inedită de vizualizare, denumită vOICe, își propune să ajute persoanele nevăzătoare, transformând imaginile provenite de la o cameră video în semnale audio, informează ITTrends.ro. Această substituire senzorială realizată cu ajutorul tehnologiei arată o refacere evidentă a circuitelor creierului la persoanele nevăzătoare, readucându-le vederea și îmbunățindu-le viața. Sistemul vOICe (în limba engleză, OIC se pronunță exact ca „Oh, I See”) este format din trei componente: ochelari cu o cameră miniaturală integrată, software care transformă imaginile în diferiți stimuli audio și un set de căști. Folosind volumul, frecvența, sunetul stereo și alte variabile audio, mediul local îi este reprezentat persoanei nevăzătoare, prin intermediul căștilor, sub forma unui „peisaj de sunete”. Cercetările arată că sistemul folosește plasticitatea neuronală pentru a redirecționa stimuli audio către zonele vizuale ale creierului; persoanele nevăzătoare care au utilizat sistemul au raportat o revenire parțială a vederii, iar, pe lângă aplicabilitatea clinică, sistemul ar putea aduce puțină lumină și în zona teoriilor privind modul de funcționare a creierului. vOICe îi ajută pe nevăzători să „vadă” împrejurimile transformând lumina în semnale audio, care apoi sunt interpretate ca „imagini”. Camera scanează mediul înconjurător la fiecare secundă, de la stânga la dreapta, colectând distanța relativă a obiectelor; informația este transmisă apoi către software-ul instalat pe un netbook. Datele despre partea stângă a utilizatorului intră în urechea stângă, iar același lucru se întâmplă cu dreapta. Sincronizarea fiecărui sunet reprezintă informația de-a lungul axei orizontale (obiectele din partea stângă sunt reprezentate primele, urmate de cele din dreapta), iar frecvența sunetului este determinată prin informațiile de pe axa verticală. Obiectele strălucitoare, de exemplu, produc sunete mai ridicate. Vederea refăcută nu este, însă, același lucru cu vederea naturală - unul dintre utilizatorii vOICe a descris-o ca fiind comparabilă cu un film alb negru vechi, în timp ce alții au raportat vagi impresii de obiecte sub forma unor umbre gri. Sistemul a fost dezvoltat de dr. Peter Meijer, o bună perioadă de timp cercetător principal la Philips Research Laboratories, Olanda, în paralel cu activitatea sa în industria electronică. La ora actuală există versiuni software ale sistemului pentru netbook-uri Microsoft Windows (The vOICe Learning Edition), telefoane Nokia cu cameră foto (The vOICe MIDlet, Java ME) și o versiune de realitate îmbunătățită pentru telefoane Android (The vOICe for Android).