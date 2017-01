Vaccinul antigripal, recomandat doar copiilor mai mari de şase luni

Vaccinul antigripal, recomandat doar copiilor mai mari de șase luni

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Simptomele gripei sunt mult mai severe decât cele ale unei simple răceli, iar acestea pot apărea pe neașteptate: febră, frisoane, migrene, oboseală accentuată, tuse, gât sensibil, senzație de vomă și dureri în zona abdominală, nas înfundat. În mod normal, un copil se poate simți cel mai rău în primele două sau trei zile. Anunțați medicul pediatru dacă febra micuțului durează mai mult de trei – patru zile sau dacă are probleme cu respirația, îl doare urechea sau tușește persistent. Cel mai eficient remediu în prevenirea gripei este vaccinul anti gripal. Acesta poate fi făcut oricărei persoane cu o vârstă mai mare de șase luni. Simptomele unei răceli apar, de obicei, treptat și pot include: nas înfundat, strănut, scăderea în intensitate a simțurilor (miros și gust), gât sensibil, tuse. Specialiștii spun că răceala este greu de prevenit. Iată câteva sfaturi: țineți acasă copilul bolnav pentru a preveni răspândirea bolii, învățați copilul să-și acopere gura și nasul cu o batistă atunci când tușește sau strănută. Un copil răcit are nevoie de odihnă, să consume multe lichide.