Vacanţă la mare cu bani puţini

Vacanță la mare cu bani puțini

Turiștii care au ales să-și petreacă vacanța la malul mării, în această perioadă a anului, sunt foarte avantajați din toate punctele de vedere. Pe lângă tarifele scăzute la cazare, unde, pentru un sejur de șase zile la un hotel de o stea, trebuie să plătească 159 de lei, la unul de două stele, 189 de lei, sau 219 lei la un hotel de trei stele, ei au parte de reduceri și la anumite restaurante din stațiuni. Pentru a-i atrage, patronii au inițiat fel și fel de oferte. De exemplu, la unele terase pe lângă o ciorbă, o friptură cu garnitură și salată, primești gratuit un desert care poate consta dintr-o înghețată sau două clătite cu ciocolată. Și în ceea ce privește petrecerea timpului liber, turiștii au parte numai de avantaje. Dacă, în mijlocul verii, unii dintre cei care s-au aflat pe plajă au avut probleme pentru că nu aveau unde să-și întindă cearșaful din cauza șezlongurilor, acum nu mai există o astfel de problemă. Toată lumea are loc pe plajă iar soarele nu mai este atât de puternic încât să-ți fie frică de insolație. Mai mult, chiar și la mijloacele de agrement prețurile sunt mai scăzute decât în lunile precedente, iar o plimbare cu barca sau cu skyjetul costă acum mai puțin cu aproximativ 20%. De asemenea, cei care au venit cu bilete prin agențiile de voiaj primesc un voucher care oferă posibilitatea de a intra gratuit la unul din obiectivele de interes turistic din zona Dobrogea. În ceea ce privește calitatea apei de îmbăiere, în perioada 1-13 septembrie, rezultatele analizelor efectuate de specialiștii în domeniu, arată că ele sunt foarte bune în stațiunile Eforie Sud II, Mamaia VI-VIII, Năvodari I-III, Vama Veche, 2 Mai, Saturn, Venus, Neptun și Olimp. Totodată, calitatea apei de îmbăiere este bună în stațiunile Costinești, Cordon Eforie, Eforie Nord, Constanța, Mamaia I-IV și Mangalia. Traian Dumitru din București a venit în vacanță cu soția și cele două fiice și s-a cazat la un hotel de trei stele din stațiunea Mamaia. El a declarat că a fost la mare și la începutul lunii august dar a stat doar un week-end. „Acum mi-am luat concediu și am profitat de oferta Litoralul pentru Toți, care este foarte atractivă din punct de vedere financiar. Vremea este foarte bună iar apa este mult mai curată acum. Când am venit în august era plină de alge și mai că nu-ți venea să intri în ea”, a declarat bucureșteanul.