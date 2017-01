Vacanţă de neuitat, la Complexul Perla Venusului

Vacanță de neuitat, la Complexul Perla Venusului

Turiștii care doresc să își petreacă vacanța în sudul litoralului, mai exact în stațiunea Venus, trebuie să știe că oferta cea mai tare de cazare și distracție vine de la Complexul Perla Venusului. Complexul, care are în concesiune o suprafață de plajă de 14.000 metri pătrați, include Pensiunea Perla Venusului (26 camere și două apartamente) și Căsuța Andreea (10 camere). Fiecare cameră are un pat dublu și un pat simplu. De asemenea, în vara acestui an, a fost inaugurată încă o clădire nouă în complex, care include încă 10 camere, la standarde ridicate de confort.Fiecare cameră include tv/cablu, grup sanitar propriu cu apă caldă non stop,un pat dublu și un pat simplu (3 locuri). Pe terasa Perla Venusului se pot viziona meciurile de fotbal și emisiuni informative, acestea fiind proiectate pe ecran mare. Pentru fiecare cameră se acordă 3 șezlonguri și umbrele. Complexul mai cuprinde o baza sportivă și bază de agrement (sală de forță, teren de tenis de câmp, de volei, fotbal, baschet, 2 hidrobiciclete, tenis de masă, biliard), parc de joacă pentru copii, castel gonflabil pentru copii, asistență medicală pe plajă; dușuri pe plajă, cabine de schimb, grupuri sanitare, punct salvamar. Pentru distracție, gazdele organizează tot timpul jocuri interactive, concursuri cu premii, discotecă în aer liber, spectacole pe plajă cu artiști renumiți, foc de tabără.Unul dintre avantajele complexului, este că turiștii pot servi masa chiar la malul mării pe una dintre cele două terase. Pentru serile răcoroase sau pentru cei ce doresc să servească masa în interior, complexul dispune de sală de mese interioară, la standarde ridicate, foarte des folosită pentru evenimente sau conferințe, teambuilding-uri ect. Capacitate totală este 350 de locuri.Totodată, zilnic, în jurul orei 10.00, încep cursurile de zumba și dansuri latino, însă cea mai așteptată secvență este cea de zumba în apă. Toată lumea dansează pe melodiile lui Gheorghe Gheorghiu, artist pe care, pe întreaga durată a sezonului, îl puteți găsi la Perla Venusului.„Maestru de ceremonii” la cursurile de dans este instructorul Cristian Pietricică, de la Salsa Zumba Loca București, care reușește să anime plaja și să o transforme într-o adevărată scenă de club.„La Perla Venusului, toată lumea se distrează. Am conceput programe speciale atât pentru copii, cât și pentru cei mari. Linia de autoservire îi așteaptă cu bunătăți și bere rece, plaja este curățată în fiecare zi, și mecanic, și manual, iar pasionații sporturilor nautice găsesc aici tot ce trebuie - ski-jet, banană, salteluțe, hidrobiciclete etc.”, a declarat, pentru „Litoral”, patronul Complexului Perla Venusului, Dragoș Dima.