Vacanţa cu cortul – alternativa unui concediu cu bani limitaţi

Vacanța cu cortul – alternativa unui concediu cu bani limitați

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru unii turiști, nu neapărat români, că am văzut și destui străini, vacanța ideală nu este doar cea petrecută în camere luxoase cu vedere la mare (vedere pentru care unii hotelieri percep taxă suplimentară!!), pe terasa unor hoteluri cunoscute sau prin restaurante scumpe. Un concediu poate fi plăcut și de neuitat dacă este odihnitor, relaxant și cu niscaiva aventură, iar toate acestea le poți avea și cu bani mai puțini. Pe lângă faptul că cei care dorm în cort sunt mai aproape de natură, aceștia fac și economii considerabile, o noapte în mijlocul naturii fiind mult mai ieftină decât una în camera unui hotel chiar de o stea sau două. Distracție aproape de natură În Campingul „Turist“ din stațiunea Mamaia, turiș-tii se pot caza în căsuțele aflate în proprietatea campingului, în caravane sau pot veni cu propriul cort ori rulota per-sonală, pentru care plătesc chiria pe spațiul ocupat. Dacă oamenii vor să aibă curent electric, plătesc 10 lei în plus pe noapte. Cel mai mult costă cazarea în căsuțele cu trei locuri: 214 lei, și în căsuțele cu două locuri - 180 lei, dar turiștii cazați aici beneficiază de aer condiționat, televizoare cu cablu și frigidere. Cei care nu sunt pretențioși și nu iubesc luxul pot să stea în rulote și în corturi. Cazarea în rulotă costă 15 lei pe noapte, iar în caravană 20 de lei. Cei care aleg să locuiască în cort au multe avantaje. Pe lângă cel material, există și cel al proximității plajei: din incinta campingului se iese direct pe plajă, iar marea este la numai 200 de metri de corturi. „Dintotdeauna mi-a plăcut să vin cu cortul la mare, iar aici este frumos că este ordine, liniște, fiecare om își vede de treaba lui și își face programul cum vrea. Îmi place și că prețurile sunt bune”, ne-a spus Ionuț C., un turist de 38 de ani din București. De asemenea, oamenii se pot aproviziona cu băuturi și produse alimentare de la unitățile din curtea campingului sau din imediata apropiere, prețurile produselor fiind mai mici decât cele din unitățile situate pe restul plajei din Mamaia. Deși aparține ROMNED, plaja din 2 Mai e iar plină de corturi Bucuria turiștilor pentru o vacanță reușită este direct proporțională cu bugetul cheltuit. Motiv pentru care mulți preferă să străbată un drum mai lung și să meargă prin stațiunile aflate la distanțe mai mari de Constanța, unde prețurile sunt mai mici. Pe lângă acestea, însă, turiștii sunt atrași de liniștea și atmosfera rustică a unor destinații pitorești, cum ar fi stațiunile 2 Mai sau Vama Veche. În satul 2 Mai, o noapte de cazare la căsuțele cu două paturi costă 80 de lei pe noapte în cursul săptămânii, preț care se ridică la 100 de lei în week-end, atunci când numărul turiștilor crește iar cererile de cazare sunt mai multe. În schimb, cei care vor să scoată mai puțini bani din buzunar sau să simtă sub trup nisipul fin de la mare se cazează în corturile și rulotele de pe marginea plajei. Aici ei au libertatea să își amenajeze corturile după bunul plac, punându-și imaginația în valoare. „De când mă știu am iubit natura și îmi place să stau în mijlocul ei ori de câte ori am ocazia. Îmi place aici că este liniște, aud marea și dorm pe nisip. Nu ne deranjează nimeni în cort” , ne-a spus Bogdan R., din Craiova. Cazarea în corturi mari costă 8 lei pentru 24 de ore, iar în corturi mici doar 4 lei. Pentru 24 de ore în rulotă, o persoană trebuie să scoată din buzunar doar 5 lei. Prețurile enumerate sunt re-lativ mici, dar acest lucru se datorează probabil faptului că plaja care găzduiește aceste corturi este la limita legalității. 