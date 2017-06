V-aţi despărţit? Nu-i sfârşit de lume. Mergi înainte!

V-ați despărțit? Nu-i sfârșit de lume. Mergi înainte!

Ai impresia că s-a terminat lumea, însă nu e chiar așa! Aproape toți trecem la un moment dat printr-o despărțire, așa că nu este cazul să disperi și să iei măsuri radicale! Perfecte.ro te învață cum să treci peste sevrajul de după despărțire cu zâmbetul pe buze!Investește în plăcerile taleSingurele tale preocupări ar trebui să fie lucrurile care îți fac plăcere sau cele pe care ți le-ai dorit întotdeauna să le faci, dar nu ai avut timp de ele! Cu cât mai mult timp îți petreci gândindu-te la altceva decât fostul iubit, cu atât mai repede te vei vindeca!Fă o schimbare în viață taSchimbă-ți obiceiurile, ocupă-ți timpul liber în alte moduri. Mergi la sală, adoptă un animal de companie sau citește cărți de dezvoltare personală! Învață o limbă străină sau reîmprospătează-ți vechile prietenii. Fă orice te face să mergi înainte!Mergi la întâlniriChiar dacă probabil nu ai nicio tragere de inimă, este bine să cunoști persoane noi, care să-ți ia gândul de la cele vechi. În plus, acest lucru îți va reîntări încrederea în tine! Totuși, nu te grăbi să intri încă într-o relație! Nu ești complet vindecat, așa că nu este momentul!Întărește-ți ego-ulCaută modalități de a te simți cât mai bine în pielea ta! Cumpără-ți haine noi, tunde-te și fă-ți o schimbare completă de look! În plus, ia o foaie de hârtie și așterne pe ea toate calitățile tale. Oricând te simți nesigură pe tine, citește-o! Cu siguranță te va face să te simți mai bine!Vorbește despre ce simțiIndiferent de cine este lângă tine, simplul fapt de a spune cu voce tare ceea ce simți este o metodă grozavă de terapie! Te va face să conștientizezi mult mai bine ce se întâmplă în sufletul tău și te va ajutăasă treci mai departe!