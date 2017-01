USB 3.1 va oferi rate de transfer de 10 Gbit/s

Ştire online publicată Luni, 05 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Interfața USB 3.0 oferă o viteză de transfer de zece ori mai mare decât cea permisă de standardul anterior USB 2.0, însă cei 5Gbit/s par a nu fi îndeajuns. Anunțat încă din luna ianuarie a acestui an, setul de specificații USB 3.1 a fost definitiv și promite o dublare a vitezei.Definitivat în noiembrie 2008 și implementat pentru prima dată un an mai târziu, standardul USB 3.0 a adus un salt important de viteză de la cei 480 Mbit/s ai versiunii 2.0 la 5 Gbit/s. USB 3.0 Promoter Group a anunțat însă în luna ianuarie a acestui an că lucrează la un nou set de specificații, acesta urmând să permită dublarea vitezelor de transfer la 10 Gbit/s.Noul standard USB 3.1 permite atingerea ratelor duble de transfer prin utilizarea unor metode superioare de compresie și codare a datelor, fiind totodată compatibil logic și electric cu standardele USB 3.0 și USB 2.0. Prin atingerea acestei rate de transfer, USB 3.1 reușește să recupereze o parte din handicapul avut în fața interfeței Thunderbolt, care are o arhitectură superioară și va oferi în curând viteze de 20 Gbit/s, dar care nu a reușit să capteze atenția publicului în ciuda eforturilor făcute de Intel, Apple și alți producători mai mici. Implementarea noului standard va necesita însă timp, primele echipamente USB 3.1 putând fi așteptate, cel mai devreme, în cursul anului următor.