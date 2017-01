Ursul polar Knut a murit în urma unei crize de epilepsie

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul urs polar, Knut, care a atras mii de vizitatori la gradina zoologica din Berlin, a murit in urma unei crize de epilepsie, au declarat neurologii, potrivit ziare.com In urma unei examinari a creierului ursuletului Knut, specialistii spun ca acesta ar fi putut mosteni boala de la tatal sau, Lars, care a suferit si el tot de epilepsie, noteaza Reuters. Ursul polar Knut, in varsta de 4 ani, care a devenit faimos in intreaga lume, a murit in urma cu o saptamana sub privirile ingrozite ale vizitatorilor de la gradina zoologica din capitala Germaniei. Knut a fost gasit de ingrijitori inecat. Ursul a devenit cunoscut in intreaga lume dupa ce a fost abandonat de mama sa si a fost crescut de un ingrijitor. Speranta de viata a unui urs polar este de 15 chiar 20 de ani, iar in captivitate acesta poate ajunge sa traiasca si pana la 40 de ani. Oficiul postal german a produs un timbru in onoarea lui Knut.