Unde evadează constănţenii în mini-vacanţa de Rusalii?

Unde evadează constănțenii în mini-vacanța de Rusalii?

Potrivit articolului 139 din Codul Muncii, toți românii au dreptul la două zile libere, în prima și a doua zi de Rusalii. Astfel, pe 3 și pe 4 iunie nici bugetarii și nici cei din sistemul privat nu vor munci, ci se vor bucura de un week-end prelungit.Deși majoritatea constănțenilor au decis să evadeze din țară sau din oraș în acest week-end, Constanța va fi totuși foarte populată, căci mai multe agenții de turism din țară au vândut deja pachete promoționale pentru stațiunea Mamaia.Agenții de turism din Constanța s-au pregătit și ei pentru mini vacanță și le-au oferit constănțenilor mai multe pachete promoționale. Ce destinații au ales constănțenii? Potrivit Elenei Iancu, agent de turism din Constanța, cei mai mulți turiști au ales să plece în Bulgaria. „Bulgaria a fost la mare căutare pentru intervalul 1 - 4 iunie. În special Nisipurile de aur. Majoritatea au optat pentru pachete all inclusive, căci se duc în vacanță să se relaxeze, nu să viziteze foarte multe obiective. Nu au fost vândute decât pachete de 4 și 5 stele, mijlocul de transport a fost mașina proprie și într-un număr foarte mic microbuze de la diverse firme de transport în comun. Prețurile pentru un sejur în Bulgaria, la Nisipurile de aur în regim all inclusive, pentru 2 nopți, o cameră variază între 100 și 300 de euro”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Iancu.Aceasta spune că pe următoarele locuri s-a clasat Barcelona, Roma și București, însă cu un număr mult mai mic de doritori decât cei pentru Bulgaria. Așadar, constănțenii au scos din buzunar pentru Barcelona în jur de 500 de euro de persoană pentru un city break bilet și cazare, iar pentru Roma 350 euro de persoană - bilet, avion și cazare.Agenții de turism au pregătit însă, oferte speciale și pe Valea Prahovei, câțiva constănțeni ocupându-și deja locuri pentru un week-end relaxant la munte, împreună cu familia.Ce poți face dacă te duci în București?Dacă nu vrei să te relaxezi, ci să iei la picior orașul, București va fi cu siguranță cea mai potrivită destinație - Și aproape de casă, și ieftin, și cu multă distracție!De câțiva ani, în centrul Bucureștiului, în zona Cărturești Verona are loc o nouă ediție Street Delivery. Strada Arthur Verona devine pentru trei zile insula autonomă în centrul orașului, proiect pilot pentru cum poate arăta un oraș care își respectă pietonii. Principalele interese și nevoi ale cetățenilor orașului capătă astfel formă, fie că au sau nu mașină: arte, arhitectură, urbanism, ecologie, film, mâncare sănătoasă, muzica, sport, jocuri pentru copii, ateliere, târguri. Street Delivery își propune să transforme strada Arthur Verona într-un traseu cultural pietonal ce va face legătura directă între Grădina Icoanei și Parcul Cișmigiu. Pe scena de muzică de la Street Delivery 2011 vor urca Ghostpoet, Alexander Robotnick si SubCarpati.Festivalul Comediei RomâneștiÎn perioada 10 - 17 iunie are loc Festivalul Comediei Românești. FestCO are ca scop promovarea dramaturgiei românești și a celor mai bune spectacole ce au la bază texte de comedie românească. Cele 8 ediții desfășurate până acum au reunit trupe de teatru din țară și din străinătate, atât teatre de stat cât și companii independente.Acestea sunt numai un simplu exemplu, însă evenimente sunt multe în viața de noapte a Bucureștiului.„Cei care și-au luat cazare pentru week-end-ul de Rusalii în București au vârste cuprinse între 20 și 60 de ani, deci nu putem spune că se duc numai pentru viața de noapte și distracție. În această perioadă au loc și foarte multe evenimente culturale, așadar, poate fi o opțiune de vis pentru relaxare”, a mai adăugat Elena Iancu.