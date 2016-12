Unde eşti tu, nisip fin?

Unde ești tu, nisip fin?

„Mamaia este unică prin lățimea foarte mare a plajei și lungimea de peste opt km. Plaja are nisip fin, iar intrarea în apă este foarte lină. (…) Plaja din partea de sud este mai îngustă și mai pietroasă, cea din centru este lată, aglomerată și este zona unde se orga-nizează cele mai multe evenimente pe plajă. Plaja din partea de nord a stațiunii este cea mai bine amenajată și are nisipul cel mai bun”. „Plaja are nisip fin, numeroase amenajări, iar intrarea în apă este de regulă lină și fără pietre sau scoici“. „Mamaia este stațiunea cu cea mai frumoasă plajă de pe întreg litoralul românesc, iar în aceasta perioadă (…) vă puteți bucura de briza mării și de nisipul fin numai pentru voi“. Zău? După descrierile făcute de agenții de turism care încearcă să vândă pachete de vacanță pe litoral, în stațiunea Mamaia, Porto Katsiki, de exemplu, despre care se spune că ar fi cea mai frumoasă plajă din Grecia și printre primele 20 din Europa, este… „apă de ploaie”. Priviți și lămuriți-vă!