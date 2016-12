Un zombie de la Ferrari

Ştire online publicată Marţi, 04 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Se spune ca toate lucrurile bune vin la pachet cu un dezavantj pe care trebuie sa-l induri daca vrei sa ajungi la ele. De exemplu, in cazul lui Ferrari Enzo, despre care italienilor din Modena le place sa creada ca a fost cea mai buna masina a lor, lucrurile au mers bine pana la un punct. Bogatasii au putut accepta pretul destul de mare, ba chiar s-au simtit onorati de cifrele stratosferice. Nici numarul extrem de limitat, de doar 399 de exemplare produse nu i-a facut sa-si piarda cheful de distractie. Totul, pana cand modelul cu numarul 400 a ajuns la Vatican, ca un simplu cadou. Brusc, cineva foarte important trisa, iar ceilalti se simteau pacaliti. Cei care asteptau revansa, in sunetul ascutit al unghiilor roase cu ciuda, au acum sansa sa primeasca ce vor, dar vor avea un pret de platit. Din nou. Sa spunem ca vor putea pune mana pe un Enzo, insa nu pe acel Enzo pe care il visau de mult, ci pe unul care le va bucura mai mult sufletul decat privirea. Ferrari se va descotorosi in curand de prototipul Enzo M3, un mutant bizar si lipsit de orice maniere, care combina intr-o manier plina de confuzie designul lui Testarossa si F355 si care a folosit in anii 2000 pentru testele pre-productie. Citeste mai departe...