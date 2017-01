Un sfert din „Central Apartments“ a fost vândut

Dezvoltatorul imobiliar Westhouse Group a anunțat că a vândut deja 25% din complexul rezidențial „Central Apartments”, ce se construiește la Constanța. Lucrările de construcție au început în luna aprilie a acestui an, iar finalizarea lor este planificată pentru trimestrul al treilea din 2009. Prețul unei locuințe pornește de la 60.000 de euro plus TVA. „Complexul Central Apartments este destinat constănțenilor cu venituri medii, care își doresc o locuință modernă și confortabilă. Pentru aceștia am gândit un proiect care să le ofere avantajele unui trai într-un apartament spațios, situat într-un cartier frumos, bine poziționat și sigur”, a declarat Nicoleta Radu, Business Director Westhouse Group.