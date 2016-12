Un sejur plăcut şi accesibil, în staţiunea Saturn

Un sejur plăcut și accesibil, în stațiunea Saturn

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În stațiunea Saturn, cazarea este oferită la prețuri accesibile pentru orice buzunar. Totul depinde de alegerea turiștilor, dacă aceștia își doresc cazare la particular sau preferă hotelurile. Pentru un buget mai redus, cazarea la particular reprezintă o bună opțiune. De exemplu, tariful de cazare pentru o cameră într-o vilă este de 80 de lei pe noapte. Pentru a se simți ca acasă, mulți turiști aleg să închirieze un apartament. Costurile pentru un apartament de două camere diferă în funcție de numărul zilelor de cazare. Astfel, pentru mai mult de cinci zile, chiria este de 120 de lei, iar pentru mai puțin de cinci zile, între 140 și 160 de lei pe noapte. Pentru o cazare la particular, ceva mai ieftină, puteți alege orașul Mangalia, unde închirierea unui apartament de două camere pentru o durată mai mare de cinci zile este de 100 de lei pe noapte. Cazarea în hoteluri este ceva mai scumpă, în funcție de alegerea turistului. La unul din cele opt hoteluri de două stele din stațiunea Saturn, tariful pentru o cameră single variază între 72 și 116 de lei, iar pentru o cameră dublă, între 90 și 156 de lei pe noapte. La un hotel de trei stele, tariful pentru o cameră single variază între 132 și 173 de lei, o cameră dublă: între 183 și 244 de lei, iar pentru un apartament, între 315 și 408 lei pe noapte. Pentru a beneficia de mai multe facilități, puteți alege un hotel de patru stele, unde tariful de cazare pentru o cameră single este de aproximativ 200 de lei, o cameră dublă - 300 de lei, iar un apartament - aproximativ 500 de lei. Tarifele de cazare pentru un hotel de cinci stele sunt: pentru o cameră dublă cu demipensiune - aproximativ 400 de lei, iar pentru o cameră dublă cu all inclusive - aproximativ 500 de lei. Terasele și restaurantele aflate aici reprezintă o bună alegere pentru turiștii ce vor să petreacă o seară relaxantă de vară. Nu lipsesc standurile de porumb fiert, gogoși, înghețată sau mâncare fast-food, pentru turiștii ce își doresc să ia o gustare rapidă și accesibilă. Nicoleta MOROIANU