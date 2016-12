Un român a descoperit secţiunea de aur în materia cuantică

Un român a descoperit secțiunea de aur în materia cuantică

Marţi, 12 Ianuarie 2010.

Secțiunea de aur există în materie! Ba mai mult, a fost descoperită de un român. O echipă de cercetători de la Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie (HZB Germania) și de la universitățile britanice Oxford și Bristol, condusă de românul Radu Coldea, a descoperit o simetrie nanometrică în materia solidă, care urmează regulile faimoasei secțiuni de aur din arhitectură și artă. Altfel spus, există o dovadă că lumea noastră înglobează „particula divină”, numitorul comun suprem. Cum s-a desfășurat experimentul? Iată o explicație simplificată: cercetătorii au folosit un material magnetic, numit niobitul de cobalt, compus din atomi uniți în lanț, care formează un fel de coardă de chitară microscopică. La această scară „nano”, particulele nu se mai comportă după modelul întâlnit în lumea „macro”, ci capătă noi proprietăți, ca urmare a unui efect cunoscut - principiul incertitudinii, enunțat de Werner Heisenberg. Doctorul Radu Coldea explică: „Lanțul de atomi se comportă ca o coardă de chitară, rezonează, atunci când este supus la o incertitudine cuantică crescândă - în fapt, ceea ce facem noi din exterior este să «acordăm» lanțul, forțând atomii să se învârtă și să vibreze. Astfel, am descoperit o scală, o gamă muzicală a materiei. Și ce este de-a dreptul fascinant este că frecvențele perechilor de note din această gamă sunt în raport de 1,618, adică exact valoarea secțiunii de aur”. Paradoxal este faptul că numărul irațional 1,618, cel care „ordonează”, care conferă frumusețe unei lucrări coerente, fie vorba de arhitectură, sculptură sau pictură, a fost regăsit într-un sistem cuantic, în care se credea, până nu de mult timp, că domină haosul. „Simetria ascunsă a sistemului cuantic a fost intuită de matematicieni, care au numit-o E8. Noi am reușit să o vizualizăm”, mai spune doctorul Coldea. Ce aplicabilitate practică are această descoperire? Deocamdată, cercetătorii au o viziune complet schimbată asupra materiei. Învățând mai multe despre modul în care ea se leagă și se manifestă, probabil că viitorul va aduce o mulțime de soluții inovative pentru diverse domenii economice - construcții, transporturi, energie.