Un nou roman de Stephen King, ecranizat la Hollywood

Ştire online publicată Marţi, 01 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Studiourile Warner Bros. și compania de producție cinematografică CBS Films vor adapta pentru marele ecran romanul "The Stand", de Stephen King, considerat un punct de reper în literatura postapocaliptică, informează hollywoodreporter.com. Acest roman a reprezentat o sursă de inspirație atât pentru producătorii serialului de televiziune "Lost", cât și pentru muzica grupului rock Anthrax. Warner Bros. și CBS Films vor încerca în săptămânile următoare să aleagă un scenarist și un regizor pentru acest proiect. Nu se știe deocamdată dacă romanul va fi adaptat într-un singur film sau în mai multe. Potrivit presei de specialitate, Stephen King va fi implicat și el în adaptarea romanului său pentru marele ecran. CBS deține drepturile de ecranizare a romanului "The Stand" de mai mulți ani, însă abia recent a ajuns la concluzia că are șanse mai mari de a reuși cu acest proiect cinematografic dacă va avea un partener de producție. Romanul "The Stand" prezintă lupta dintre bine și rău, după ce un virus de origine necunoscută a distrus aproape în întregime populația celor două Americi. Deși conține multe personaje, precum Trashcan Man și Mother Abigail, iar acțiunea se întinde pe parcursul mai multor ani, intriga romanului se concentrează asupra unui grup de supraviețuitori care luptă cu Randall Flagg, reprezentantul răului suprem.