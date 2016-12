Un motiv de concediu - Sziget Festival

Sziget Festival are loc în fiecare an, în prima jumătate a lunii august, la Budapesta între 8 -13 august. Locația festivalului se deduce chiar din denumirea acestuia: cuvântul “sziget” însemnând “insulă” în limba maghiară. Insula Óbuda, mai exact, situată pe Dunăre în capitala Ungariei, care în fiecare an se transformă timp de o săptămână într-un oraș cosmopolit iubitor de muzică. Început ca un festival studențesc în 1993, a evoluat de la an la an și a devenit ceea ce este astăzi: unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa.Chiar înainte de începerea celei de-a 20-a ediții, Sziget Festival anunță că va transmite pentru prima dată live concertele din cele cinci zile de festival, pe YouTube, pentru fanii din întreaga lume. Printre cele mai importante nume din line up care vor putea fi văzute live se numără Korn, Placebo, Sum 41, Hurts, dEUS. Ca în fiecare an pe lângă festivalul propriu-zis se vor desfășura o multitudine de activități culturale: teatru, arte frumoase, expoziții, design, muzică clasică, jazz, literatură, slam poetry, stand-up comedy, circ, teatru de stradă, artiști, acrobați, jongleri, activități legate de mediu, reciclare, workshop-uri, flashmobs, yoga, tai chi și multe altele.Sziget e ca un oraș în sine, cu multe, foarte multe atracții și posibilități. Dar să nu uităm că totul se petrece în inima unui oraș turistic - Budapesta, care merită din plin explorat. Organizatorii pun la dispoziția celor interesați abonamente pentru transportul în comun Sziget - Budapest - CityPass care îți vor permite să vizitezi la orice oră capitala maghiară. Pe lângă transport Pass-ul îți oferă intrare la jumă-tate de preț în orice muzeu budapestan sau intrare gratuită în ștran-duri sau pe plajele de pe malul Dunării. Pass-ul costa 9 euro pentru 2 zile sau 29 euro pe durata festivalului.Biletele se pot achiziționa online și costă în jur de 40 euro pe zi sau abonament - 195 euro pentru 6 zileMotto-ul de anul acesta este: „Show your face!” (Arată-te)!