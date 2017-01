Un Mitsubishi pentru salvamari, de la Exclusiv Auto!

Salvamarii au motive de bucurie: tocmai au primit o autoutilitară de teren Mitsubishi L200 din partea Exclusiv Auto. Predarea s-a făcut, recent, între reprezentanții Exclusiv Auto și Serviciului de Salvamari, în zona plajei Modern.„Exclusiv Auto, împreună cu Mitsubishi Motors se implică în susținerea comunității locale oferind suport tehnic Asociației Salvamar, constând în dreptul de utilizare a unei autoutilitare pick-up 4x4 pentru intervenții on și off road. Am decis să facem acest gest deoarece considerăm că este o activitate nobilă. Pentru că administrația locală sprijină această asociație, ne-am decis și noi să fim alături de ei”, a precizat Ciprian Vicol, director vânzări Exclusiv Auto.Mașina de teren va fi folosită de salvamari pe perioada sezonului estival, pentru a-i ajuta la intervențiile rapide și pentru a se facilita transportul de ambarcațiuni cu motor.„Suntem foarte mulțumiți de acest sprijin. Aveam nevoie de acest echipament profesionist cu care să putem transporta ambarcațiuni cu motor, pentru că până acum am avut această problemă”, a precizat Gabi Culea, coordonatorul Serviciului Salvamar.