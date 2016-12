Un englez la Detroit VIDEO

Ştire online publicată Luni, 20 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

MINI a uitat orice legatura de rudenie pe care a avut-o candva cu Land Rover, la fel cum a uitat si de dimensiunile liliputane pe care Sir Alec Issigonis le gandise pentru masina britanica, in urma cu 50 de ani. Daca Range Rover Evoque a tinut mortis sa fie primul crossover coupe, Salonul Auto de la Detroit va fi marcat de un nou capitol al luptei dintre englezi si compatriotii lor. Mini Paceman, acest Contryman coupe, ce pare sa fi imprumutat posteriorul distractivului Citroen DS3, ne promite tuturor tone de distractie, cu un plus semnificativ in ceea ce priveste spatiul interior. Iar totul va fi ambalat in stralucitoarea si irezistibila tractiune integrala, pentru ca Evoque sa-si piarda definitiv doza de exclusivitate. Citeste mai departe...