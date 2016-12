Un copil s-a născut cu cele mai multe degete de pe planetă: 26!

Ştire online publicată Vineri, 18 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Le Yati Min este o fetiță de doar un an și patru luni care s-a născut cu 26 de degete. O fetiță din Burma (Sud-estul Asiei) s-a născut cu câte 6 degete la mână și 7 degete la fiecare picior. "Când am născut-o am întrebat doctorii dacă fetița mea este întreagă, cu tot ce-i trebuie, iar ei mi-au răspuns că are chiar mai mult", a spus fericita mamă, care se așteaptă ca fetița ei să mai doboare și alte recorduri când va crește. "Are niște mâini foarte puternice de pe acum. Strânge cu putere și nu-i scapă nimic, ceea ce e bine la vârsta ei", a mai spus părintele.