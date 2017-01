Un colţ al românilor din Serbia

Un colț al românilor din Serbia

Salonul Artiștilor Români de Pretutindeni are un invitat special - mica Românie din Serbia, ce își prezintă tradițiile, obiceiurile, arta, meșteșugurile, în cadrul unui stand bogat în exponate. Reprezentanții comunității te întâmpină în costume populare tradiționale, unele dintre ele obiecte de patrimoniu, după cum ne-au declarat. Este prezentată, în spațiul generos al Hotelului „President“, pictură naivă din Uzdin, din cadrul galeriei înființată în urmă cu mai bine de patru decenii de Adam Doclean și dr. Petru Dimcea. Am aflat că această galerie tezaurizează munca pictorițelor din satul Uzdin, iar lucrările impresionează prin dinamism, culoare și tehnică de realizare, toate având în centru un puternic substrat spiritual. Programul românilor din Serbia a mai cuprins prezentarea piesei de teatru „Bani din cer“, de Ray Cooney, în interpretarea teatrului comunității locale din Alibunar. Piesa a fost distinsă, recent, la Festivalul Zilelor de teatru ale românilor din Serbia, fiind realizată de Al. G. Croitoru. Este vorba despre o comedie poțistă, care aruncă, însă o priivire critică asupra societății în care trăim. Artiștii din Voivodina ne-au arătat că sunt mesagerii păstrării limbii române, iar fiecare apariție a lor echivalează cu un act de cultură. La Mangalia, am mai vizionat, în această săptămână, filmul documentar „Biserici românești din Banatul Sârbesc“, realizat de Octavian Suciu. De asemenea, în spațiul expozițional al Hotelului „President“, vizitatorii au fost încântați să gă-sească elemente ale portului popular din Timocu Sârbesc. Monica Zvirjinschi, directorul Salonului Artiștilor Români de Pretutindeni, ne-a declarat că pentru ediția din acest a festivalului s-a optat pentru Serbia, ca invitat special, deoarece „viața românilor de acolo este altfel decât a celor stabiliți în occident, este una plină de dramatism. Ei nu au plecat nicăieri, sunt acolo, și resimt ca pe o datorie a lor să salveze limba și tradițiile“.Salonul Artiștilor Români de Pretutindeni are un invitat special - mica Românie din Serbia, ce își prezintă tradițiile, obiceiurile, arta, meșteșugurile, în cadrul unui stand bogat în exponate. Reprezentanții comunității te întâmpină în costume populare tradiționale, unele dintre ele obiecte de patrimoniu, după cum ne-au declarat. Este prezentată, în spațiul generos al Hotelului „President“, pictură naivă din Uzdin, din cadrul galeriei înființată în urmă cu mai bine de patru decenii de Adam Doclean și dr. Petru Dimcea. Am aflat că această galerie tezaurizează munca pictorițelor din satul Uzdin, iar lucrările impresionează prin dinamism, culoare și tehnică de realizare, toate având în centru un puternic substrat spiritual. Programul românilor din Serbia a mai cuprins prezentarea piesei de teatru „Bani din cer“, de Ray Cooney, în interpretarea teatrului comunității locale din Alibunar. Piesa a fost distinsă, recent, la Festivalul Zilelor de teatru ale românilor din Serbia, fiind realizată de Al. G. Croitoru. Este vorba despre o comedie poțistă, care aruncă, însă o priivire critică asupra societății în care trăim. Artiștii din Voivodina ne-au arătat că sunt mesagerii păstrării limbii române, iar fiecare apariție a lor echivalează cu un act de cultură. La Mangalia, am mai vizionat, în această săptămână, filmul documentar „Biserici românești din Banatul Sârbesc“, realizat de Octavian Suciu. De asemenea, în spațiul expozițional al Hotelului „President“, vizitatorii au fost încântați să gă-sească elemente ale portului popular din Timocu Sârbesc. Monica Zvirjinschi, directorul Salonului Artiștilor Români de Pretutindeni, ne-a declarat că pentru ediția din acest a festivalului s-a optat pentru Serbia, ca invitat special, deoarece „viața românilor de acolo este altfel decât a celor stabiliți în occident, este una plină de dramatism. Ei nu au plecat nicăieri, sunt acolo, și resimt ca pe o datorie a lor să salveze limba și tradițiile“.