Un „Callatis” apatic

Ediției din acest an a Festivalului „Callatis" îi lipsește ceva. Nu mai este forfota, agitația, bucuria, explozia de divertisment cu care ne obiș-nuise. Se apropie de vârsta de 10 ani și a îmbătrânit? Sau noii echipe care a preluat festivalul îi lipsește energia și dinamismul specific mangaliot? Un foc izbucnit în spatele scenei și panica creată putem spune că a mai încins puțin spiritele. Antena 1 nu a excelat cu nimic. Dimpotrivă. Câteva defecțiuni tehnice, lipsa microfoanelor, o sonorizare pe alocuri bruiată. Se adaugă prezentatori monotoni. Cu Gabriel Cotabiță ne obișnuisem deja, însă Dan Negru, pe care îl cunoșteam energic și spontan, nu a impresionat cu nimic. Iar Adelina Elisei... a fost doar pe post de bibelou. Frumușică, ce-i drept, vedetă deja, însă a avut câteva intervenții apatice. Cristina Cioran și Dan Capatos ne-au demonstrat că sunt buni doar în matinal, doar ei doi, cu poantele lor, împungându-se, fără public. „Sentința de la miezul nopții", care a înlocuit „Doppo Festivalul" lui Măruță a fost lipsit de poante, dinamism, așa cum ne obișnuise nebunaticul de la TVR. Nu că aș fi fan Măruță, însă scopul unei astfel de emisiuni este de a trage de limbă vedetele, de a ne spune altceva decât știam. Însă, în varianta Antena 1, am auzit vorbindu-se despre Eurovision, un subiect deja afumat... Vedetele primei seri de festival au animat, ce-i drept, atmosfera, iar publicul – peste 20.000 de oameni adunați chiar cu două ore înainte de începerea show-ului - a interacționat perfect cu scena. Extraordinară a fost acțiunea dedicată diasporei, care a debutat în forță luni după-amiază. Au venit cu mare drag acasă, în România, și acest lucru s-a simțit. Am trăit alături de ei bucuria reîntoarcerii, acțiunile dedicate lor, din acest an, având în centru arta. Mai sunt cinci zile de Callatis, vedetele au umplut hotelurile de pe faleza mangaliotă. Sper să avem alt tonus.