Ultima fiţă de vacanţă: Bangkok - capitala Thailandei

Ultima fiță de vacanță: Bangkok - capitala Thailandei

Una dintre cele mai spectaculoase și exotice destinații de vacanță este cu siguranță capitala Thailandei - Bangkok. Este orașul principal, cunoscut în Thailanda ca fost port comercial, poziționat exact la gura de vărsare a râului Chao Phraya.În anul 2008, orașul și-a câștigat titlul de „cel mai bun oraș din lume pentru turism și petrecerea timpului liber”.Ce locuri spectaculoase putem vizitaNumit adesea și „Orașul îngerilor” sau „Veneția Orientului”, Bangkok este o adevărată metropolă, având peste zece milioane de locuitori, peste 400 de temple, 800 de hoteluri și zgârie-nori cu arhitectură futuristă, și nu mai puțin de 22 de zone care merită cu prisosință titlul de „centrul orașului”.Pe primul loc în agenda de turist trebuie să se afle „Marele Palat”, cu acoperișuri multicolore, cu turnuri dantelate și strălucitoare, clădirile Palatului fiind într-adevăr uimitoare.Mihai Constantin, un constăn-țean care a vizitat recent orașul de vis, spune că: „A veni în Bangkok și a nu vizita «Templul lui Budha de Smarald» este similar cu a merge la Paris și a nu vedea Turnul Eiffel.Templul este unul dintre cele mai vizitate locații ale orașului, și arată uimitor. În sala principală, pe un altar înalt de 11 metri, se află statuia lui Budha, sculptată nu în smarald, ci într-un superb jad verde. Statuia, care măsoară doar 75 de centimetri înălțime, este unul dintre cele mai venerate obiecte de cult din Thailanda. Palatul este deschis zilnic între orele 8.30 și 15.30, biletul de intrare costă 5 dolari, iar ținuta decentă este obligatorie”, ne-a declarat Mihai Constantin.De asemenea, potrivit turistului, la fel de celebru și frumos este Muzeul Național, considerat cel mai mare muzeu din Asia de Sud - Est. Colecțiile sale conțin adevărate comori arheologice. Este deschis zilnic, mai puțin luni și marți, între orele 9 -16, iar biletul de intrare costă numai 1 dolar.Cu siguranță nu trebuie să plecați din Bangkok fără a merge la Piața Plutitoare. Aceasta este de fapt rețeaua de canale a lui Chao Phraya, râul care străbate Bangkok-ul, unde localnicii vin cu bărcile pentru a vinde sau cumpăra diverse produse.„Bangkok mai este socotit, pe bună dreptate, și unul dintre cele mai mari centre comerciale ale lumii, deoarece acolo se găsesc, la prețuri modice, ultimele creații în materie de modă, decorațiuni interioare sau aparatură electronică.Dacă Parisul are Champs Ely-sées și New Yorkul, Fifth Avenue, Bangkok-ul are Ratchadamri. Acesta este bulevardul pe care se află magazinele unora dintre cele mai faimoase firme din lume”, ne mai povestește Mihai Constantin.Fița fițelor: Hotelul Restaurant „Lebua State Tower”Dacă vrei să trăiești o experiență culinară de neuitat, dar să privești și întregul oraș de la înălțime, nu trebuie să îți scape luxosul hotel Lebua State Tower, amplasat în zona Silom din Bangkok, care beneficiază de o frumoasă vedere la râul Chao Phraya.La etajul 35, pe acoperiș, se află restaurantul, unde poți servi cele mai simandicoase specialități culinare, poate cele mai bune mâncăruri mediteraneene din lume.Hotelul este locul care a găzduit platourile de filmare ale peliculei „Hangover II”.Cât costă un răsfăț în inima ThailandeiPână în Bangkok ajungi exclusiv cu avionul. Bineînțeles că poți opta și pentru o călătorie de vreo 15 zile cu mașina, având în vedere că până acolo sunt aproximativ 11.000 de kilometri, dar asta rămâne la alegerea ta.„Prețurile biletelor de avion sunt variabile, ele fiind influențate de mai mulți factori, și anume: numărul de escale, data plecării, vacanțe școlare, sărbători religioase, diferite manifestări, târguri și concerte, sau alte promoții ale companiilor pentru o anumită destinație. Prețurile orientative ar fi următoarele:l Cu plecare imediată (peste 2 zile) - 950 euro/persoană;l Cu plecare peste o lună - 870 euro/persoană;l Cu plecare peste două luni - 760 euro/persoană.Cel mai ieftin preț la biletele de avion spre Bangkok la momentul actual este de 560 euro/persoană, tarifele de mai sus incluzând toate taxele de aeroport”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Iancu, agent de ticketing.Dacă pentru biletul de avion ne cam ustură buzunarele, pentru cazare trebuie să retragem din economiile noastre sume ceva mai scăzute:l Pentru unități hoteliere de 2 și 3 stele: 154 euro/ 7 nopți/ camera;l Pentru unități hoteliere de 3 stele: 210 euro/ 7 nopți/ camera;l Pentru unități hoteliere de 4 stele: 303 euro/ 7 nopți/ camera;l Pentru unități hoteliere de 5 stele: 306 euro/ 7 nopți/ camera;l Pentru unități hoteliere de 6 stele: 1284 euro/ 7 nopți/ camera.„De asemenea, din Constanța pleacă lunar aproximativ 5 persoane către Bangkok, în unele luni chiar triplu”, ne-a mai spus agentul.