Uite cum primeşti "păsărică" dacă ştii să cânţi la chitară - VIDEO

Uite cum primești "păsărică" dacă știi să cânți la chitară - VIDEO

Ştire online publicată Vineri, 03 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Multă lume se întreabă cum de majoritatea artiștilor din faimoasele trupe rock se fălesc cu succesul pe care îl au la femei. Ei bine, se pare că cei de la CollegeHumor au găsit explicația pentru care chitara le atrage atât de mult pe domnișoare și de ce le face atât de "doritoare". See more funny videos and funny pictures at CollegeHumor