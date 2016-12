UDTTMR pregăteşte a XVI-a ediţie a Festivalului Internaţional al Portului, Dansului şi Cântecului Popular Turco - Tătar

UDTTMR pregătește a XVI-a ediție a Festivalului Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar

În perioada 16 - 19 septembrie, la Constanța, se vor reuni din nou reprezentanți ai comunităților de turci și tătari din Crimeea, Turcia, Macedonia, Kosovo, Azerbaidjan, Kazakhstan și Bulgaria. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România pregătește pentru acea perioadă cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România rămâne consecventă și anul acesta la capitolul promovarea tradițiilor. În acest sens, uniunea a început pregătirile pentru cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar. Manifestarea care reunește an de an ansambluri ale comunităților de turci și de tătari din mai multe țări, va fi și de data aceasta gazdă pentru turcii și tătarii din Crimeea, Turcia, Macedonia, Bulgaria, Kosovo, Azerbaidjan, Kazakhstan. Potrivit declarațiilor președintelui UDTTMR, Varol Amet, au fost trimise o serie de invitații, cei mai mulți confirmând deja participarea la eveniment. Printre cei care au confirmat se nu-mără pentru al doilea an consecutiv reprezentanții tătarilor din Eschișehir - Turcia, precum și cunoștințe mai vechi ale organizatorilor, cum ar fi ansamblurile din Crimeea și Bulgaria. Tot din Turcia, organizatorii așteaptă confirmare de la Ansamblul Mehter din Bursa, renumit în țara de origine pentru promovarea muzicii vechi a Imperiului Otoman care se cânta atunci când turcii plecau la bătălii. Deși pregătirile sunt în fază incipientă, un lucru e cert: din programul manifestării nu va lipsi tradiționala paradă desfășurată pe străzile Constanței, care va marca începutul festivalului. „Suntem bucuroși că și anul acesta vom reuși să ducem mai departe tradiția acestui festival. Suntem bucuroși, de asemenea, că vom aduce și de data aceasta, în atenția publicului, pentru câteva zile, frumusețea dansurilor, cântecelor și portului turco - tătar de la noi, dar și din afară. Îi anunțăm pe toți constănțenii, încă de pe acum, că îi așteptăm la o manifestare pe care o dedicăm tuturor celor care vor să ne fie alături, indiferent de etnie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele UDTTMR, Varol Amet. Oaspeții din afară vor urca și anul acesta pe scena Casei de Cultură alături de ansamblurile comunităților turce și tătare din România.