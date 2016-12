Turneu internaţional de kureş la Medgidia

În premieră, în perioada 27 - 30 mai

Turneu internațional de kureș la Medgidia

La sfârșitul acestei săptămâni, va debuta sezonul luptelor tătărești. A devenit o tradiție ca prima competiție de kureș să se desfășoare la Valu lui Traian, lucru care se va întâmpla și anul acesta. Numai că, în premieră, 2010 este și anul primei ediții a unei competiții internaționale de profil, competiție care se va desfășura la Medgidia. O demonstrație de cinste, dreptate, curaj și mai ales dibăcie, astfel poate fi definit, pe scurt, kureșul. Sunt lupte tradiționale tătărești, moștenite din vremuri străvechi și care se practică și astăzi în rândul comunității din România. An de an, pe 1 Mai, sezonul de kureș se deschide la Valu lui Traian. Și anul acesta organizatorul manifestării va fi filiala locală a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România. Vor urma, apoi, pe rând, astfel de competiții în majoritatea localităților unde trăiesc comunități de tătari. Elementul de noutate al acestui an este organizarea, în premieră, a Turneului Internațional de lupte tătărești „Trofeul Mării Negre”. Inițiativa a venit din partea recent numitului subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice, reprezentant totodată al comunității tătare din România, Sali Negiat. Propu-nerea a fost primită cu interes de către reprezentanții filialei Medgidia a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, iar administrația locală, respectiv Primăria Medgidia, și-a manifestat și ea disponibilitatea de a se implică în la organizarea ineditului eveniment. Astfel că, cele trei instituții vor fi partenere în acest proiect care se va derula în perioada 27 - 30 mai, la Medgidia. Vor participa sportivi din Turcia, Crimeea, Bulgaria, Tatarstan și, bineînțeles, România. Batal pentru învingător, bairak pentru învins La baza organizării competițiilor de kureș au stat întotdeauna reguli simple care au făcut ca această formă de întrecere să se perpetueze cu ușurință, ducând astfel cu ea una dintre numeroasele valori tradiționale ale etniei tătare. Caracteristica de bază este întrecerea dreaptă, în caz contrar, luptătorul care apelează la oarecare șiretlicuri lezând sentimentul de cinste. Premiile specifice competiției de kureș sunt un batal pentru învingător, iar învinsul pleacă acasă cu un „bairak“ (un copac împodobit cu 7 sau 9 articole vestimentare).