Turiştii pot cumpăra vacanţe ieftine în 35 de hoteluri de pe litoral

Turiștii pot cumpăra vacanțe ieftine în 35 de hoteluri de pe litoral

Ieri, programul „Litoralul pentru toți“, ediția de toamnă, ce se desfășoară în perioada 1 septembrie - 15 octombrie, a fost lansat oficial. Potrivit președintelui ANAT, și totodată al Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, până la această oră, 35 de hotelieri de pe litoral au intrat în program, așadar putem vorbi de o capacitate de cazare de aproximativ 3.000 de locuri. Numărul hotelurilor va ajunge însă, potrivit acesteia, la aproximativ 60, ceea ce va însemna în jur de 5-6 mii de locuri de cazare. Astfel, turiștii își vor putea achiziționa vacanțe (la prețuri chiar și de trei ori mai mici decât în lunile de vară) în absolut toate stațiunile. Excepție face, însă, cel puțin deocamdată, stațiunea Costinești. Până la această oră, niciun hotelier nu a intrat în program, dar este foarte probabil ca acest lucru să se întâmple, totuși, până la 1 septembrie.Hotelierii, optimiști Se pare că numărul celor care au cumpărat deja vacanțe prin programul „Litoralul pentru toți“, ori intenționează să facă acest lucru, este destul de mare. „Sper ca măcar în prima și a doua săptămână din septembrie să fim cu porțile închise. Am semnale că prima serie (n.r. - primele sejururi de șase zile, începând de pe 1 septembrie) este aproape vândută“, a precizat președintele Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. Potrivit acestuia, turiștii care vor veni în această perioadă pe litoral vor găsi aceleași condiții ca în plin sezon estival și vor dispune de absolut toate dotările existente. „Hotelierii au înțeles că trebuie să se implice mai mult și vă asigur că se vor implica mai mult. Consider că a venit momentul să aducem turismul românesc la ce a fost odată“, a precizat și președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Mohammad Murad, care a mai subliniat că, datorită tarifelor practicate de la 1 septembrie, pe litoralul românesc prețurile ajung să fie și cu 30 - 40% sub cele practicate de bulgari. Comparativ, cu banii pe care îi dau turiștii acum pe două nopți de cazare, de la 1 septembrie vor achita șapte. „«Litoralul pentru toți» vrea să arate românilor că litoralul există și după 1 septembrie. Nu vorbim de profituri pentru hotelieri. Este un program de supraviețuire, care să aducă turiștii la mare“, a explicat Corina Martin.