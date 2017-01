Turiştii din Mamaia sunt aşteptaţi la Festivalul de Salsa

Turiștii din Mamaia sunt așteptați la Festivalul de Salsa

Ştire online publicată Vineri, 31 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

A doua ediție a Festivalului de Salsa din Mamaia își face simțită prezența și în acest sezon estival. După ediția de anul trecut, care a avut un real succes, organizatorii au pregătit anul acesta o ediție spectaculoasă, premieră în România, „Muzeul de Salsa”. Cea de-a doua ediție a „Mamaia Salsa Festival” se va desfășura în perioada 31 iulie - 2 august. Deschiderea oficială are loc în această seară, de la ora 21,00, în Piațeta Cazino Mamaia. Festivalul care este realizat sub îndrumarea lui Eric Lalta va conține workshop-uri de la instructori de salsa celebri. Acest spectacol este unic, mai ales prin numărul foarte mare de artiști internaționali prezenți la Mamaia. Organizatorii promit că show-urile și muzica live vor pune în mișcare întreaga stațiune. Turiștii prezenți pe litoral în aceste zile se vor bucura de o atmosferă de neuitat oferită de nume sonore în lumea salsa precum: Juan Matos, Los Hermanos, Ramark Company, Swinguys, Ina&Zahari, Salsa y Sueno, Salsa Dance Squad, Alfredo Torres, Taiti&Cristel, Salsambition, Salsa Galaxy, Feeling Dance, Salsa Caliente, Salsa Phoria, Salsa Picante, Salsa Factory, Mania Latina, Sorana&Florin, Ioana, Salsa with Attitude și mulți alții. Fiecare seară a festivalului se va încheia cu o petrecere care va ține până dimineața, muzica fiind asigurată de Dj Mikael, Dj Taz & Dj Loco.