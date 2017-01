Turiştii au stat la coadă ca să viziteze Acvariul din Constanţa

Turiștii au stat la coadă ca să viziteze Acvariul din Constanța

Turiștii veniți la mare să se bronzeze s-au văzut, ieri, nevoiți să găsească alte soluții. Soare n-a fost. Vremea urâtă i-a trimis la plimbare. Sute de persoane se aflau ieri pe faleza din Constanța, la coadă pentru a intra să viziteze acvariul. Nu i-a speriat nici măcar ploaia. Turiștii și-au scos umbrelele și au așteptat cuminți să le vină rândul pentru a vedea speciile de pești exotici și nu numai. „Vreau să intru la acvariu. Nu am mai fost de când eram copil, așa că o să stau cât este nevoie. Avem răbdare să intrăm”, ne spune Marilena Nicola, din Timișoara. Taxa de intrare la acvariu este de 14 lei pentru adulți și 7 lei pentru copii. Mulți turiști au trecut pe la Târgul de carte Kilipirim deschis, în aceste zile, pe faleza constănțeană. Și acolo, aglomerație multă. Familia Sfectu a venit la mare luni și este cazată în Eforie Sud. Pentru că ieri nu era vreme de plajă, au ieșit să se plimbe pe faleză. „E frumos la mare. Am venit cu fetița care are trei ani și pe care o aducem a doua oară la mare. E vremea urâtă și am zis că ar fi bine să facem o plimbare. Și ieri a fost puțin înnorat. Sperăm să avem parte și de zile însorite”, ne spune Cătălin Sfetcu. Pe faleză, turiștii și-au făcut poze, au filmat marea și vapoarele, ca să plece cu cât mai multe amintiri acasă. Și comercianții au profitat din plin de această zi și au scos la vânzare suveniruri. Tot ieri, la mare căutare erau sucurile naturale din fructe, pregătite chiar sub ochii turiștilor. Acvariul Constanța, amplasat la malul mării pe faleza Cazinoului, în imediata vecinătate a acestuia, este primul acvariu public din România și a fost inaugurat la 1 mai 1958. La acvariu puteți admira fauna acvatică formată din pești exotici și autohtoni, atât de apă dulce cât și de apă sărată, specii de nevertebrate de apă dulce. Acvariul adăpostește specii de pești din lacurile de pe coasta Mării Negre din Delta Dunării, din Marea Neagră, din zonele tropicale și subtropicale, dar și o importantă colecție de sturioni, cu toate speciile care populează Marea Neagră.