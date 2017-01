Turismul estival, tras în jos de personalul plictisit sau obraznic din servicii

Litoralul Mării Negre nu a dus lipsă de turiști în sezonul 2009. În special în week-end-uri, românii au venit în număr mare să se relaxeze la malul mării, plecând spre casă, de cele mai multe ori, mulțumiți de ofertele găsite în stațiuni. Din păcate, au existat și minusuri. Chiar și pe perioada de criză, hotelierii au făcut afaceri bune în 2009. Încă de la sfârșitul lunii iunie, au existat unități din Mamaia care au funcționat la capacitate maximă, grație parteneriatelor încheiate cu agențiile de turism internaționale, dar și prețurilor adaptate la realitate. În alte hoteluri, cel puțin până în a doua jumătate a lunii iulie, a cam bătut vântul, raportul preț-calitate nefiind deloc pe placul turiștilor. Principala problemă care a stat, însă, în calea dezvoltării afacerii o reprezintă calitatea îndoielnică a ser-viciilor, iar acest lucru este reclamat - culmea! - mai întâi de patroni și apoi de turiști. „La început de sezon, am făcut ședințe peste ședințe cu angajații, le-am explicat că interesele turiștilor trebuie să primeze, să le oferim oamenilor tot confortul unei vacanțe reconfortante. Din păcate, nu toți au înțeles că trebuie să se achite ireproșabil de îndatoriri. Cred că turismul va progresa atunci când oamenii care lucrează în domeniu vor înțelege că, înainte de a pretinde, trebuie să și ofere. Mulți profesioniști au plecat în străinătate, sper să se întoarcă mai repede, cu alte mentalități, și să pună umărul la revigorarea acestei activități”, ne-a declarat administratorul unui hotel din Jupiter. Turiștii s-au arătat mulțumiți de faptul că, spre deosebire de alți ani, posibilitățile de distracție, plimbare și agrement s-au înmulțit considerabil. Oamenii nu se mai rezumă doar la masă, casă, plajă, soare și înot, ci vor să viziteze și să cunoască locații noi. Evenimentele organizate pe plajă - turnee sportive, concursuri de miss, concerte, show-uri aeriene etc. - au fost bine primite de public. În schimb, turiștii s-au arătat nemulțumiți - câteodată chiar indignați - de indolența, nepăsarea, tupeul multor lucrători din domeniu: ospătari, cameriste, barmani, vânzători. „Mi se pare inadmisibil să aștepți la o terasă mai bine de jumătate de oră până să vină o domnișoară plictisită să ia comanda. Sau o cameristă să se uite urât la tine când îi spui să schimbe așter-nuturile. Aceste personaje, care parcă nu au nevoie de bani, ar trebui să dispară din sistem. Factorul uman este esențial pentru un turism de calitate. În rest, oferta de vacanță la Mamaia a fost OK, hotelul modern, căile de acces în regulă, iar distracția, cât cuprinde. Din acest punct de vedere, România nu este cu nimic mai prejos decât Grecia, Turcia sau Spania. Oricum, pe bulgari i-am întrecut”, este de părere Octavian Mirea, un turist din Piatra Neamț.