Turism interetnic… Moscheea Carol

Ştire online publicată Luni, 14 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Element definitoriu pentru musulmanii din Constanța, Moscheea Carol este unul dintre obiectivele turistice cu iz interetnic de la malul mării și totodată un monument de arhitectură al cetății tomitane. Construită în perioada 1910 - 1912, la inițiativa Regelui Carol I, moscheea este, astăzi, principalul edificiu al cultului musulman. Proiectul moscheei a fost semnat de inventatorul român ing. Gogu Constantinescu, construcția fiind o îmbinare armonioasă între stilul egiptean - bizantin, cu unele motive arhitecturale românești, concepție arhitecturală unică în Dobrogea. Lucrările au fost efectuate sub îndrumarea arhitectului Victor Ștefănescu, luând ca model Moscheea Konya din Anatolia, Turcia. Moscheea Carol este cunoscută drept prima clădire de beton armat construită în România. Minaretul este construit în stil maur, are o înălțime de 47 de metri, iar scara interioară are 140 de trepte. Turiștii pot admira, pe lângă elementele de arhitectură, și un covor vechi din 1965, adus de pe Insula Ada-Kaleh, donat de Sultanul Abdul Hamid. Covorul este impresionant, el având o greutate de peste 490 de kilograme și acoperă o suprafață de 144 mČ (9m x 16 m). Covorul a fost lucrat manual în renumitul centru de artizanat Hereke, din Turcia și a fost proprietatea Sultanului Abdul Hamid. Moscheea este deschisă vizitatorilor zilnic, între orele 9 - 20,00.