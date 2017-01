Turism cu cip, la Constanţa

Turism cu cip, la Constanța

Consiliul Județean Constanța, împreună cu Muzeul de Istorie Națională și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, a încheiat, ieri, un protocol de colaborare cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) – regiunea sud-est. Înțelegerea prevede inițierea și desfășurarea proiectului „Pachet Atracții Turistice în Constanța". Mai exact, Muzeul de Istorie și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii vor acorda facilități și reduceri agențiilor de turism , membre ale ANAT. CJC va face un discount de 25% din tariful individual de acces la fiecare obiectiv istoric și cultural tuturor agențiilor de turism afiliate ANAT, care vor vinde sau promova Pachetul Atracții Turistice în Constanța. Fiecare turist care va opta pentru această ofertă va cumpăra o cartelă pe bază de cip electronic, pe care o va trece printr-un sistem POS în momentul în care intră în muzeu, delfinariu, acvariu, etc. Logistica (achiziționarea, montarea, punerea în funcțiune și exploatarea sistemului POS și a cartelor) va fi asigurată de ANAT. Consiliul județean se obligă, la rândul său, să pună la dispoziție spațiile și facilitățile necesare montării și funcționării sistemului POS. Acesta este primul an în care se va implementa acest sistem de turism pe bază de cartelă, urmând ca de la anul, în funcție de cum va decurge programul, să fie angrenate în sistem și alte instituții de cultură sau obiective turistice.