Tu ştii să economiseşti?

Tu știi să economisești?

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Știm, banii se duc cât ai zice pește, însă am strâns pentru tine cele mai comune semne care trag alarma că ești cam… cheltuitoare! Iată cum să îți manageriezi banii corect.Liniile de creditE greu să supraviețuiești doar cu banii de la fiecare salariu lunar, însă nu e cazul să cazi în capcana liniilor de credit de la bănci. Odată solicitate, îți va fi greu să nu le cheltui până la capăt, pentru ca apoi să îți fie și mai dificil să le returnezi. Fii echilibrată și rezistă tentației.Datorii vs. venitDacă ai taxe de studiu de plătit sau de achitat lunar rate bancare pentru Prima Casă, atunci te înțelegem și avem încredere că îți manageriezi banii sănătos. Însă dacă faci cheltuieli inutile - haine asemănătoare cu ce ai deja în dulap, cosmetice pe care le folosești maximum de două ori - atunci e posibil ca finanțele tale să se „împrăștie” necorespunzător. Aruncă un ochi critic în propria casă și vezi câte obiecte de decor fără valoare sau lucruri inutile cumpărate în ultimele luni numeri: dacă sunt mai mult de cinci, atunci e timpul să-ți faci un plan serios de cheltuieli.Împrumuturile „amicale“E ok să ți se mai întâmple, din când în când, să ceri bani pe datorie de la prietena ta cea mai bună sau de la un membru al familiei tale. Însă când acest obicei devine o treabă constantă, n-ar fi rău să te întrebi cum îți împarți banii - cheltui mai mult decât câștigi? Îți cunoști prioritățile? Notea-ză pe o agendă orice cumpărătură faci timp de o lună și vezi în final care e sectorul unde ar trebui să reduci cheltuielile. De asemenea, scrie ori de câte ori iei bani cu împrumut și încearcă, în timp, să elimini această practică.Fă-ți bugetul lunarOrganizează-ți veniturile în funcție de nevoie. Atunci când vei simți impulsul să cumperi ceva neprevăzut, te vei gândi de două ori înainte de unde o să îți micșo-rezi bugetul.Notează-ți ce cheltuiDacă ții o evidență strictă a cheltuielilor, va fi mai ușor să îți dai seama pe ce ai „aruncat” banii luna aceasta. Poate așa vei reuși să faci o schimbare în compor-tamentul tău.Pont: Costurile facturilor la utilități se reduc pe timpul verii, însă dă-ți o mână de ajutor pentru la iarnă și depune odată cu plata facturilor din lunile „ușoare” mai mulți bani în contul operatorilor de energie, gaze, apă etc. și fă-ți o rezervă pentru plățile mari de peste iarnă.(sursa: cosmopolitan.ro)