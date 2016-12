Tu ştii ce băuturi cresc riscul de diabet?

Tu știi ce băuturi cresc riscul de diabet?

Ştire online publicată Marţi, 30 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O cercetare publicată în American Journal of Clinical Nutrition a inclus 66.000 de femei de vârstă mijlocie a căror stare de sănătate și obiceiuri alimentare au fost monitorizate timp de 14 ani. Oamenii de știință de la National Institute of Health and Medical Research din Franța au examinat rata diabetului în cazul femeilor care consumă băuturi răcoritoare carbogazoase obișnuite și dietetice și cele care consumă sucuri naturale de fructe. Contrar așteptărilor, cercetătorii au descoperit că băuturile dietetice sunt mai nocive decât cele care conțin zahăr. „Din cauza acelui cocktail de îndulcitori pe care îl conțin băuturile dietetice se declanșează un stres metabolic care în final poate duce la obezitate și la apariția diabetului”, explică expertul în nutriție Gheorghe Mencinicopschi. Și sucurile acidulate care conțin zahăr au fost asociate cu un risc crescut de diabet, însă până acum nu existau dovezi concrete în ceea ce privește legătura dintre sucurile light și diabet, scrie doctorulzilei.ro. Conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, 347 milioane de persoane din întreaga lume suferă de diabet, o boală cronică ce apare atunci când pancreasul nu produce suficientă insulină sau când organismul nu o poate folosi în mod corespunzător. Cu timpul, boala afectează inima, vasele de sânge, ochii, rinichii și nervii, crescând riscul bolilor de inimă, atacului de cord și al orbirii. (Sursa: doctorulzilei.ro)