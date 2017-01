Tu ştii cât de greu îţi poţi opri maşina când frânezi brusc?

Tu știi cât de greu îți poți opri mașina când frânezi brusc?

Ştire online publicată Luni, 25 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Jurnaliștii de la MotorTrend au făcut un top al celor mai performante mașini, în ceea ce pri-vește sistemul de frânare, ordonat după distanțele de frânare obținute de la viteza de 96 km/h, în testele proprii. Evident, găsim aici doar super mașini, doar discuri compozite (carbon și ceramică), doar etriere Brembo și pneuri vârf de gamă (Michelin Pilot Sport & Pirelli PZero).Să vedem un top 10:1. Chevrolet Corvette Z06 Carbon Edition | 28,3 metri2. Ferrari F430 Scuderia | 28,3 metri3. Chevrolet Corvette Z06 Centennial Edition | 28,6 metri4. Lexus LFA | 28,6 metri5. Porsche 911 GT3 | 28,6 metri6. Ferrari 16M Scuderia Spider | 29,2 metri7. Audi R8 V10 5.2 | 29,2 metri8. Audi R8 (V8) | 29,2 metri9. Chevrolet Corvette ZR1 | 29,5 metri10. Dodge Viper ACR | 29,5 metriCa idee, mașinile noastre (compacte, mici, etc.) opresc de la 100 km/h în cam 40 metri. Asta dacă frânezi cum trebuie, cu pneuri normale, de multe ori eco (re-zistență redusă la înaintare), pentru că cei mai mulți producători le încălță acum cu pneuri eco. Testele producătorului se fac cu pneurile de serie, noi, umflate corect, în anumite condiții de temperatură și pe suprafețe cu aderență bună.Însă, o secundă de neatenție sau de întârziere în apăsarea pe pedală de frână face că automobilul să parcurgă o distanță în plus care, de multe ori, poate deveni fatală pentru participantul la traficul rutier.Astfel, dacă din neatenție, o scurtă ațipire, un moment pentru manevrarea butoanelor radioului, pentru cuplarea la telefon, pentru întoarcerea capului spre pasagerii de pe bancheta din spate a mașinii, la viteza de 50 km/oră înseamnă întârzierea cu o secundă a frânării, automobilul va parcurge în plus 15 metri, la viteză de 60 km/oră - 18 metri, la 70 km/oră - 25 metri, la 80 km/oră -32 metri, la 90 km/oră - 45 metri, la 100 km/oră - 60 metri, iar la 120 km/oră - 72 metri.Dacă avem în vedere și timpul de reacție al șoferului (timp măsurat din momentul percepției pericolului și până când acesta apăsă pedală de frână, timp la care cei odihniți și cu reflexe bune se situează în jurul a 0,4-0,5 secunde) distanța de oprire în metri în funcție de viteza automo-bilului este și mai mare. (Sursa: motorstory.ro, autoexpert.ro)