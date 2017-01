Tu ştii care sunt cei mai mari duşmani ai tenului tău?

Tu știi care sunt cei mai mari dușmani ai tenului tău?

Ştire online publicată Marţi, 07 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tenul este cartea de vizită a unei femei. Atât factorii interni cât și cei externi pot contribui la deteriorarea tenului și de aceea trebuie să luăm măsuri din timp pentru a păstra frumusețea, să-nătatea și elasticitatea pielii. Clicksănătate.ro ne spune care sunt cei mai mari dușmani ai tenului:1. Soarele.Lumina ultravioletă îți afectează pielea, ducând la apariția prematură a ridurilor. Expusă în mod necorespunzător la soare, pielea devine uscată, dură și aspră, iar în timp pot apărea pete maronii și pistrui. Există și riscul apariției unor probleme mai mari de sănătate, precum tumori benigne (non-canceroase) sau maligne (canceroase).2. Deshidratarea.Pentru a evita deshidratarea, consumă minimum opt pahare de apă pe zi sau chiar trei-patru litri, într-o zi caniculară. Pe lângă celelalte efecte negative asupra corpului uman, deshidratarea usucă tenul, grăbindu-i îmbătrânirea.3. Tutunul.Fumatul atacă mineralele și vitaminele, accelerând procesul natural de îmbătrânire a pielii. Tutunul duce la îngustarea vaselor de sânge de la suprafața epidermei, afectând circulația sângelui și privând pielea de oxigen și nutrienți, care sunt vitale pentru sănătatea acesteia. Toți acești factori afectează fibrele elastice și colagenul, care conferă epidermei forță și elasticitate.4. Stresul.Stresul continuu cauzează reacții chimice în organism care afectează aspectul pielii, atacând în primul rând colagenul, ducând la apariția ridurilor înainte de vreme. Printre alte efecte se numără apariția: acneei, psoriazisului, eczemei, cuperozei, erupțiilor de piele și a negilor. Totodată, proasta oxigenare a tenului afectează regenerarea celulelor.5. Lipsa vitaminei C.Vitamina C protejează colagenul, țesutul responsabil pentru o piele fermă și întinsă. Consumă așadar alimente bogate în vitamina C, cum sunt roșiile, broccoli, kiwi, cartofii dulci și citricele.6. Poluarea.Poluarea este un mare dușman, pentru că acoperă tenul cu impurități și murdărie, astupând porii. Cremele și produsele de machiaj cu protecție UV și antioxidanți sunt soluția, precum și respectarea ritualului de spălare și de curățare a tenului, în fiecare dimineață și seară.7, Sedentarismul.Specialiștii susțin că jumătate din declinul fizic (inclusiv ridurile și liniile fine de la nivelul pielii) este rezultatul sedentarismului. Așadar, plimbările, grădinăritul și alte preocupări în aer liber pot fi considerate activități anti-îmbătrânire.8. Oboseala.Orice organism are nevoie de somn pentru refacerea celulelor sanguine și ale pielii. Dacă vrei să nu arăți obosită, iar ridurile și liniile fine de pe față să nu devină mai vizibile de la nesomn, trebuie să dormi 7-8 ore pe noapte.9. Alcoolul.Consumul excesiv de alcool poate duce, pe termen lung, la o piele roșie și ridată, deoarece organismul muncește din greu să elimine toxinele. Consumă cât mai multă apă și folosește măști de față hidratante.10. Machiajul neîndepărtat.Igiena este o parte esențială a tenului sănătos, iar cel mai important lucru este respectarea ritualului de îngrijire în trei pași. Așadar, reține: nu te culca niciodată înainte de a îndepărta machiajul de peste zi.(Sursa: clicksănătate.ro)