Tu ai aflat că îţi poţi proteja copilul împotriva rotavirusului?

Tu ai aflat că îți poți proteja copilul împotriva rotavirusului?

Rotavirusul este principala cauză a diareei acute și a vărsăturilor la sugari, în întreaga lume. Infectarea cu rotavirus este întâlnită mai des la copiii mici, iar aproape unul din trei bebeluși se va infecta în primele luni de viață. Boala poate provoca chiar și 20 de episoade de diaree severă și vomă pe zi, care pot duce la deshidratare. Pentru unii micuți, această deshidratare este atât de gravă, încât trebuie să rămână sub supraveghere în spital.Potrivit specialiștilor, vaccinarea timpurie, înaintea primei infecții cu rotavirus, poate preveni majoritatea cazurilor de boală severă și complicațiile acesteia la bebeluși. În țara noastră, vaccinarea anti-rotavirus este disponibilă încă din anul 2008.Societatea Română de Pediatrie a realizat un studiu la nivel național, în cadrul campaniei „Să protejăm împreună copilăria”, în urma căruia s-a constatat că peste jumătate dintre mămicile din țara noastră nici măcar nu au auzit că există o astfel de imunizare împotriva rotavirusului. Mai mult, în județul Constanța, nivelul de informare este sub media națională, astfel că aproape 60 la sută dintre mame nu știu că își pot proteja copiii de pericolele infecției cu rotavirus printr-o simplă vaccinare.Cercetările Societății de Pediatrie mai arată că rotavirusul a spitalizat cei mai mulți copii, comparativ cu celelalte boli, mai mulți chiar și decât hepatita B sau pneumonia. În țara noastră, media de spitalizare pentru rotavirus este de șase zile. Totodată, specialiștii atenționează că rotavirusul prezintă cele mai mari riscuri, uneori chiar fatale, la copiii de mai puțin de un an. În plus, conform statisticilor medicilor români , 95 la sută dintre copii se vor îmbolnăvi de rotavirus înainte de a împlini vârsta de 5 ani.„Studiul arată încă o dată cât de importantă este informarea constantă și corectă a mamelor din România. Pentru că vedem în fiecare zi mămici care sunt nevoite să își interneze bebelușul bolnav de rotavirus, pentru că știm cât de greu le este mamelor să își privească bebelușul cu perfuzii în mânuțe, am ținut să lansăm o rubrică specială despre rotavirus pe site-ul www.protejamimpreuna.ro/rotavirus”, a afirmat dr. Marin Burlea, președintele Societății Române de Pediatrie. „Pentru că «împreună protejăm copilăria», le recomandăm părinților să citească rubrica, unde medicii pediatri discută despre simptomele, cauzele și efectele îmbolnăvirii cu rotavirus”, a adăugat dr. Burlea.