Trupa September, răsplătită cu Trofeul „Steaua de Mare”

Înainte de a susține un recital pe scena Festivalului „Callatis”, în cadrul spectacolului intitulat „Dialoguri gen Callatis”, trupa suedeză September a fost răsplătită de către organizatorii evenimentului cu Trofeul „Steaua de Mare”. Distincția a fost înmânată în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc în incinta Centrului de Afaceri „Marea Neagră”. Solista Petra Marklund a declarat că recitalul de la Mangalia încheie un turneu care a avut loc în mai multe țări, printre care Finlanda și Polonia. Aceasta a mai spus că îi place la mare, că dintre artiștii români îi cunoaște doar pe cei de la Akcent, cărora le știe câteva piese. Foarte veselă, dar și puțin distrată, Petra a avut, la un moment dat, un blocaj de memorie, uitând numele băieților din propria trupă, alături de care cântă de ceva vreme. Pe lângă acest trofeu, acordat de mai mulți ani la Mangalia, trupei September îi va fi rezervată o dală pe Aleea Stelelor de Mare, aflată pe faleza Mangalia. Recitalul mult-așteptat a fost o reușită, mai cu seamă că din repertoriu nu au lipsit hiturile „La la la” (Never Give It Up), „Looking for love”, „Cry for you” și „Satellites”. De altfel, atmosfera din port și frenezia cu care spectatorii aplaudau fiecare melodie au asigurat succesul acestei seri a festivalului, demonstrând, dacă mai era nevoie, profesionalismul echipei Aldaco Film, coordonată de către producătorul general al evenimentului, Cornel Diaconu. Pe lângă suedezi, au mai „dialogat” cu spectatorii reuniți în port artiștii români DJ Project, Giulia, Marius (Ex Accent), Nico, Vlad Miriță, Alexandra&Crush, Anda Adam, Alex, Cabron, ConnectR, Lala Girls și alții.