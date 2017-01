Trucuri pentru depozitarea lucrurilor într-un apartament mic

Ştire online publicată Miercuri, 16 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Să ai o casă aerisită, ordonată, dar, în același timp, toate lucrurile să fie la-ndemână într-un apartament mic, nu este deloc ușor. Plus că acesta este idealul în materie de amenajări interioare. Din acest motiv, pe piață au apărut tot felul de soluții de depozitare sau mobilier multifuncțional, convertibil, pliant, mobil, care se poate stivui și muta în funcție de nevoie. Iată câteva dintre acestea, recomandate de specialiștii Click.ro:Suport pentru cuptorul cu microunde. Se așază sub aparat, iar în sertarul din interior se pot depozita cărți de bucate, mănuși de bucătărie. Cuier pe ușa de la baie Specialiștii vă sfătuiesc să profitați de fiecare spațiu (spre exemplu un cuier pus pe ușa de la baie), de înălțimea pereților (construind rafturi până la tavan sau să-ți pui pe șifonier cutii de aceeași formă și culoare). Ladă pentru pat. Partea de jos a patului poate fi folosită atât ca ladă de depozitare, cât și ca spațiu suplimentar de dormit. Se mai pot comanda și sertare pentru pat.Nu ignorați nici spațiul de sub pat, în care să pui lăzi sau cutii cu haine din sezonul trecut, perne și pături. Mizează pe cutii colorate și asortate, folosește-te de cârlige în care să agăți de la tigăi și polonice, în bucătărie, până la chitară și bicicletă.