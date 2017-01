Trucuri pentru a nu pierde jobul râvnit

Ştire online publicată Joi, 06 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fără doar și poate, este o mare greșeală să trimiți aceeași scrisoare de intenție fiecărui angajator, schimbând doar numele persoanei căreia îi este adresată.Ideea de bază a unei scrisori de intenție este de a părea personală. O Scrisoare de Intenție de succes trebuie personalizată în funcție de caracteristicile companiei căreia îi este destinată. Menționează eventuale evenimente recente sau proiecte ale companiei sau dovedește-le că ai câteva cunoștințe despre realizările anterioare ale firmei. Toate acestea vor demonstra faptul că ești interesat de a te alătura echipei respective, că ești interesat de job, prin faptul că ai făcut cercetări despre companie, înainte de a i te adresa.Nu repeta ideile din CVMulți candidați fac această greșeală, copiind practic toate informațiile din CV și incluzându-le în Scrisoarea de Intenție. Este o pierdere de timp și probabil, o pierdere a șansei de a fi ales pentru job. Scrisoarea de intenție trebuie să ofere ceea ce nu poate oferi CV-ul, ca, de exemplu, contribuția și realizările tale profesionale în cadrul ultimului loc de muncă sau cum ai rezolvat situații dificile. Ideea este că angajatorul are deja CV-ul tău, scrisoarea de intenție nu trebuie să îl repete, ci să exprime ceva nou.Ce poți face pentru mine?Motivele pentru care își doresc job-ul respectiv, menționate de candidați în Scrisoarea de Intenție, sunt de cele mai multe ori formulate astfel: Am nevoie de bani. Mi se pare destul de interesant acest post. De mic copil îmi doream să lucrez pentru această companie. Am nevoie de experiență în acest domeniu. Un job în cadrul companiei dvs. mi-ar ajuta în carieră, doarece sunteți cei mai buni în acest domeniu.Iată ultimele știri: companiile nu prea sunt interesate de nevoile tale. Nu te angajează pentru a-ți îmbunătăți viața sau pentru a-ți asigura un venit, te angajează pentru că au nevoie de tine. Acest lucru înseamnă că scrisoarea de intenție trebuie să se bazeze pe nevoile companiei și cum poți tu să îi ajuți, nu pe modul în care poate compania să te ajute.Pentru un bun început, verifică informațiile din anunțul jobului, cu privire la cerințele acestuia, iar apoi, în scrisoarea de intenție, discută punctual aceste cerințe și, în special, care sunt competențele tale pentru a le face față. În acest fel, îi vei convinge că au nevoie de tine pentru jobul respectiv.Un ultim sfat: Încearcă să descrii cum poți contribui la reușitele companiei, păstrând o notă încrezătoare și modestă în același timp. Dă dovadă de entuziasm și de o atitudine pozitivă și vei crea o scrisoare de intenție de succes.