Trucuri pentru a-l face să-şi dorească şi mai mult o partidă de sex cu tine

Atunci când nutrești sentimente pentru un bărbat, nimic nu poate fi mai satisfăcător decât să vezi că și el simte același lucru pentru tine. Spre deosebire de bărbați, femeile își pot scoate la înaintare tot arsenalul de atuuri fizice și intelectuale, pentru a naște pasiuni arzătoare în sufletul reprezen-tanților sexului tare. Vrei să faci un bărbat să-și dorească și mai mult o partidă de sex cu tine, vrei să-l cucerești iremediabil și să-l atragi în mrejele tale? Atunci iată la ce trucuri trebuie să recurgi, pentru a fi sigură că nici o altă concurentă nu îți poate face față.Creează-ți un look irezistibilPentru a face un bărbat să-și dorească și mai mult o partidă de sex cu tine, este important să ai un look irezistibil. Cum ajungi la acest rezultat? Foarte simplu, cu o rochie care îți pune în evidență formele trupului, un machiaj seducător și un păr îngrijit. La acestea, poți adăuga manichiura impecabilă și zâmbetul gingaș, demn de o divă de la Hollywood.Cucerește-l cu atitudinea taAtitudinea joacă un rol deosebit de important în jocul seducției, tocmai de aceea este bine să o „modelezi” în așa fel încât un bărbat să-și dorească și mai mult o partidă de sex cu tine. Fixea-ză-l cu privirea preț de câteva se-cunde, apoi schițează un zâmbet inocent. Cu siguranță va înțelege că ești atrasă de el și va aprecia semnalele pe care i le transmiți.Încearcă să ai o atitudine poziti-vă și să fii energică, însă fără să exagerezi, altfel ar putea consi-dera că încerci să te dai în stambă.Farmecă-l cu gesturi senzualeSunt anumite gesturi senzuale pe care dacă le faci, poți cuceri orice bărbat îți dorești. Când vrei să-l faci să-și dorească enorm o partidă de sex cu tine, trebuie să-i aprinzi imaginația, iar gesturile senzuale te ajută în demersul tău. Trece-ți ușor degetele prin păr, atinge-ți suav decolteul și ume-zește-ți buzele cu limba. Cum bărbatul are din fire o imaginație bogată, nu va lipsi mult până când își va dori să aibă parte de mo-mente fierbinți alături de tine, pentru a pune în scenă tot ceea ce până atunci a plăsmuit doar în minte. (sursa:www.eva.ro)