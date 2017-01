Trucuri pentru a-l face să-şi dorească şi mai mult o partidă de sex cu tine

Trucuri pentru a-l face să-și dorească și mai mult o partidă de sex cu tine

Miercuri, 21 August 2013

Chiar dacă se spune că este mai important să fii inteligentă decât să fii frumoasă, trebuie să recunoști că bărbațiiau o altă ordine în gândire. De ce? Pentru că încă din prima clipă când te văd, au posibilitatea de a-ți admira fizicul. Dacă le place ceea ce văd, vor fi interesați și de inteligența ta.1. Pentru a face un bărbat să-și dorească și mai mult o partidă de sex cu tine, este important să ai un look irezistibil. Cum ajungi la acest rezultat? Foarte simplu, cu o rochie care îți pune în evidență formele trupului, un machiaj seducător și un păr îngrijit. La acestea, poți adăuga manichiura impecabilă și zâmbetul gingaș, demn de o divă de la Hollywood.2. Cucerește-l cu atitudinea ta. Atitudinea joacă un rol deosebit de important în jocul seducției, tocmai de aceea este bine să o modelezi în așa fel încât un bărbat să-și dorească și mai mult o partidă de sex cu tine. Fixează-l cu privirea preț de câteva secunde, apoi schițează un zâmbet inocent. Cu siguranță va înțelege că ești atrasă de el și va aprecia semnalele pe care i le transmiți. Încearcă să ai o atitudine pozitivă și să fii energică, însă fără să exagerezi, altfel ar putea considera că încerci să te dai în stambă.3. Farmecă-l cu gesturi senzuale. Sunt anumite gesturi sen-zuale pe care dacă le faci, poți cuceri orice bărbat îți dorești. Când vrei să-l faci să-și dorească enorm o partidă de sex cu tine, trebuie să-i aprinzi imaginația, iar gesturile senzuale te ajută în demersul tău. Trece-ți ușor degetele prin păr, atinge-ți suav decolteul și ume-zește-ți buzele cu limba. Cum bărbatul are din fire o imaginație bogată, nu va lipsi mult până când își va dori să aibă parte de momen-te fierbinți alături de tine, pentru a pune în scenă tot ceea ce până atunci a plăsmuit doar în minte.4. Folosește o voce joasă, senzuală. O voce pițigăiată, însoțită de un râs zgomotos, nu îl va face să-și dorească și mai mult o partidă de sex cu tine. În schimb, dacă folosești o voce joasă, sen-zuală, ai mult mai multe șanse de a-l aduce în patul tău. Experții susțin că vocea joasă este incredibil de incitantă pentru bărbați, așa că pune rapid în aplicare acest truc.5. Șoptește-i ceva obraznic la ureche. Apleacă-te ușor spre bărbatul pe care vrei să-l cucerești și șoptește-i ceva obraznic la ureche. În principiu, nu contează prea mult ce spui, simplul fapt că te apropii de el și îi atingi urechea îl excita peste măsură. Ca exemplu, îi poți spune că vrei să-i spui un secret, dar în altă locație față de cea în care vă aflați, sau îi poți șopti că nu porți nimic pe sub rochie.(Sursa: www.eva.ro)