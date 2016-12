Trucuri folosite în patru tipuri de machiaj

Ştire online publicată Luni, 27 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Totul este dominat de culoare în această vară! Joacă-te cu nuanțele puternice de albastru, verde, roșu sau argintiu, pentru a avea un look plin de energie!Albastru smokeyAlternează varianta clasică a machiajului smokey cu cea în nuanțe de albastru. Vei avea un look la fel de senzual și misterios și, în funcție de combinații, chiar mai sofisticat.l Aplică primer sau fond de ten și pe pleoape, apoi un fard într-o nuanță neutră, de la baza genelor până la arcadă.l Aplică nuanța cea mai închisă pe pleoapă și conturează genele de jos, astfel încât sub sprâncene să rămână fardul deschis.l Nu uita de mascara, pentru accentuarea ochilor, și de gloss într-o nuanță neutră, pentru a echilibra machiajul.Retro-argintiuPentru a avea un machiaj impecabil în nuanțe argintii, iată ce trebuie să faci:l Alege o nuanță deschisă de gri pe care o vei aplica peste pleoape, până la linia sprâncenelor.l Accentuează privirea cu o nuanță închisă în zona pleoapelor și sub genele pleoapei inferioare.l Pentru a crea senzația unui ten strălucitor, folosește un iluminator perlat pe care să-l aplici în zona pomeților, la tâmple și deasupra sprâncenelor.l Periază și conturează-ți sprâncenele.l Un ruj burgundy va completa argintiul, însă dacă machiajul ochilor e încărcat, alege tonuri neutre.Roșu! Unde? Când? Cum?O culoare puternică, ce-ți încarcă bateriile cu bună dispoziție, dacă știi să o folosești cu măsură.Dacă nu vrei să o utilizezi pe toată pleoapa, rezumă-te la a contura privirea cu ajutorul unui creion. Mascara nu trebuie să lipsească.l Pentru a obține un roz al obrajilor cât mai apropiat de cel natural, folosește un blush cremă care să se amestece foarte bine cu fondul de ten.l Cu cât accentuezi mai mult ochii, cu atât culoarea buzelor trebuie să fie mai neutră, și invers. Important este să te hotărăști de la început pe zona pe care vrei să o scoți în evidență.Verdele e vedetaProspețime, personalitate și un strop de dramatism - le vei avea pe toate într-o singură culoare.l Pentru o accentuare a privirii, poți înlocui verdele de sub genele pleoapei inferioare, pe care să-l estompezi cu ajutorul unui burețel.l Verdele închis, strălucitor este versatil, însă este indicat să-ți maschezi foarte bine cearcănele, altfel ți le va accentua.l Pe buze, ca de obicei, un luciu neutru, care să hidrateze și să contureze, fără însă a le scoate puternic în evidență.(sursa: avantaje.ro)