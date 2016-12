Trucuri din natură pentru a stârni pasiunea în dormitor

Ştire online publicată Vineri, 19 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Plantele afrodisiace sunt folosite de mii de ani pentru a crește dorința sexuală a partenerilor. Iată care sunt cele mai eficiente plante în acest sens:Floarea pasiunii. Numele acestei plante este relevant pentru scopul și efectele pe care le are asupra corpului. Frunzele și tulpina plantei conțin substanțe și compuși speciali pentru a stimula libidoul și a reda un tonus activ vieții sexuale de cuplu.Menta. Menta stimulează simțurile, scade inhibitorii sexuali și creează o atmosferă propice actului sexual. Dintre toate aromele, menta a fost folosită de sute de ani pentru a stimula dorința sexuală, în special în rândul femeilor. Uleiul esențial de mentă oferă o senzație de excitare care face ca zonele erogene feminine să fie mult mai receptive. Menta conține și vitamina A, vitamina C, mangan, fier, calciu, acid folic, potasiu, magneziu, acizi grași omega 3 și cupru, vitamine și minerale esențiale pentru o viață sexuală sănătoasă.Pătrunjel. Principala calitate a acestei plante este capacitatea de a trata și vindeca problemele tractului urinar care, dacă este afectat, poate cauza disconfort în timpul actului sexual. Pătrunjelul conține și numeroase vitamine și minerale care asigură funcționarea corectă a organelor sexuale. Îmbunătățește și circulația sângelui către organele sexuale, ceea ce stimulează dorința sexuală.Fenicul. Feniculul este una dintre cele mai cunoscute plante aforidisiace, cu efecte puternice în special în cazul femeilor pentru că are anumite substanțe similiare hormonilor feminini. Estrogenii naturali din fenicul stimulează dorința sexuală.(Sursa: www.doctorulzilei.ro)